Volcó un micro en la Ruta 2 a la altura de General Pirán: dos muertos y gran cantidad de heridos | Infoeme
Martes 25 de Noviembre 2025 - 11:20hs
11°
Martes 25 de Noviembre 2025 - 11:20hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  provinciales
 | 
 - 25 de Noviembre de 2025 | 10:03

Volcó un micro en la Ruta 2 a la altura de General Pirán: dos muertos y gran cantidad de heridos

En el lugar trabaja personal de Aubasa y bomberos de la localidad para trasladar a las víctimas a los centros de salud de la zona. El tránsito está cortado en la zona. Hay dos heridos de gravedad.

En un accid

El accidente ocurrió minutos antes de las 8 en el kilómetro 325 de la autovía, mano a Mar del Plata.

Los pasajeros habían salido de MorónMoreno Ciudadela (partido de Tres de Febrero) con destino a Mar del Plata.

Dos pasajeron fallecieron y dos fueron heridos de gravedad. Al menos 15 heridos fueron trasladados al hospital de Coronel Vidal, dos al HIGA de Mar del Plata y otros serán llevados al centro de salud de General Pirán.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, junto con ambulancias de la empresa AUBASA y de los hospitales de la zona, que realizan tareas para asistir a los heridos y trasladarlos.

Según especificaron los medios locales, los equipos de emergencia realizan maniobras para rescatar a los pasajeros que quedaron atrapados.

ente cuyas causas todavía se están determinando, volcó un micro de larga distancia en la Ruta 2, a la altura de General Pirán (partido de Mar Chiquita). El colectivo, de una empresa de turismo, llevaba unos 56 pasajeros. El siniestro dejó al menos dos muertos y varios heridos, dos de ellos de gravedad.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME