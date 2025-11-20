Jueves de adopciones: buscan una familia para Hanson

El Municipio de Olavarría continúa con la campaña de difusión de animales en adopción, rescatados por personal de Bromatología y alojados en el predio del área, ubicado en Av. Urquiza 5493.

La iniciativa integra el Programa Municipal “Querer es cuidar”, abordada a partir de distintos ejes que contemplan la adopción, así como también la vacunación, la esterilización, las condiciones de vivienda y de recreación del animal; con el énfasis puesto en que la comunidad conozca los servicios que ofrece el Municipio de Olavarría y que permiten el acceso gratuito a consultas veterinarias, vacunación y esterilización.

Este jueves invitamos a conocer a Hanson, que desde hace ya un tiempo espera por una oportunidad, una familia que le brinde un hogar. Desde el predio de Bromatología se señaló que su transformación los emociona, ya que pasó a ser del más “arisco” de todos al primero que se acerca a pedir mimos, caricias y que le rasquen su panza.

Como se ve en las imágenes tiene una discapacidad y es que le falta una de sus manos, cosa que no lo imposibilita a desarrollar una vida completamente normal de juegos y corridas por el canil. Tiene aproximadamente 8 años,

Algunos de los beneficios de adoptar un animal adulto son: 1) Ya conocemos su tamaño, no va a crecer más, por lo que no habrá sorpresas. 2) Conocemos su carácter y temperamento, la mayoría de los perros que están en el predio, conviven con otros animales, hemos trabajado a lo largo de los años la relación con las personas, no necesitas enseñarle nada. 3) Porque le das la oportunidad de vivir la mejor etapa de su vida junto a vos 4) Cambias su vida para siempre, adoptar un animal adulto o geronte es un acto de amor eterno.

Las personas interesadas en conocer a Hanson pueden acercarse al predio de Bromatología o bien comunicarse con el área por las redes oficiales del Municipio: Ig: @olavarriamunicipio; Fb: Municipio Partido de Olavarría.

Vías de comunicación

Atención al público y turnos de castraciones: lunes a viernes de 07:30 a 13:00 horas.

2284 666400 (Mensajes y llamadas, sólo WhatsApp).

2284 579825 (Línea fija).

Atención Veterinaria: lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas, por orden de llegada.