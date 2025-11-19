Las oficinas de Coopelectric cerrarán del 21 al 25 de noviembre

Este miércoles, Coopelectric informó que con motivo de decretarse como no laborable el día viernes 21 de noviembre, conforme a lo prescripto por el art. 7 de la Ley N° 27.399, Decreto 1027/2024; las oficinas de Coopelectric permanecerán cerradas sin atención al público.

Lo mismo sucederá el día lunes 24 por ser feriado trasladable en conmemoración del día de la Soberanía Nacional, de acuerdo a lo establecido por el Art. 6 de la Ley N° 27.399.

Además, en el marco del 158° Aniversario de la ciudad de Olavarría, el Consejo de Administración de Coopelectric ha resuelto adherir al Decreto Municipal N° 6400/25, por lo que el martes 25 de noviembre será día no laborable.

Por lo tanto, durante esos días, la sede administrativa de Coopelectric ubicada en Belgrano 2850, la Oficina Técnica de Obras Sanitarias situada en Av. Del Valle y Av. Pellegrini, la Oficina Técnica de Energía Eléctrica que funciona en Pelegrino y Maipú y las Delegaciones, permanecerán cerradas sin atención al público.

No obstante, las guardias de los sectores operativos funcionarán con normalidad. Por reclamos técnicos de Energía Eléctrica los usuarios podrán comunicarse durante las 24 hs. al 412305 y por reclamos técnicos de Obras Sanitarias al 411222. En ambos casos también podrán enviar un mensaje de texto al 15-680000 o ingresar el reclamo vía WhastsApp 2284-230707.