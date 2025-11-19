Se realizó una Jornada de Capacitación en “Prevención del abuso sexual en la infancia”

En la mañana de este miércoles, con sede en el Salón Rivadavia, se llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a equipos municipales, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de niños, niñas y adolescentes.

La actividad se enmarca en el Programa de Capacitación para el Abordaje con Niñeces, Adolescencias y Familias, que es impulsado por la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos del Municipio.

La jornada denominada “Prevención del abuso sexual en la infancia” estuvo a cargo de los profesionales María Alejandra Vitale (médica especialista en Psiquiatría y Psicología médica infanto – juvenil), Joaquín Crespo (licenciado en Piscología) y Valeria Minati (licenciada en Psicología).

Participaron equipos técnicos y personal municipal perteneciente a la Dirección de Niñeces y Adolescencias, con la finalidad de generar mayor concientización, abordar estrategias de prevención y fortalecer el sistema de protección a nivel local, en esta causa tan compleja y sensible que nos interpela como sociedad.

Al respecto la subsecretaria de Protección Integral de Derechos Malena Pianciola sostuvo que en “en el marco del programa de capacitaciones de la subsecretaria, y en consonancia con el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual de niños, niñas y adolescentes sostenemos como fundamental la generación de espacios de intercambio, de formación y actualización que permitan de manera corresponsable entre las instituciones hacer hincapié en la protección de las infancias y adolescencias frente a la vulneración de sus derechos”.

El Servicio Local es un organismo municipal que se ocupa de promover y proteger los derechos en materia de niñeces y adolescencias mediante la implementación del trabajo en red con diversas instituciones. Cuenta con un teléfono de guardia de urgencias (2284-544810) que funciona las 24 horas de los 365 días del año.

Cuenta con un equipo interdisciplinario de soporte preparado para actuar en situaciones de urgencia que involucren la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, y gestionar de manera inmediata la protección y restitución de estos derechos mediante la articulación con otros organismos que integran el sistema de protección, coordinando con otros efectores acciones en conjunto en corresponsabilidad.