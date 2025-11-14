La Fase Regular del Torneo "José Antonio `Tito´ Alonso" terminó con dos golazos

En el Tete Di Carlo se jugó el último partido de la primera ronda de la competencia organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría.

Embajadores y Ferro igualaron 1 a 1 en el cierre de la Fase Regular del certamen oficial. Juan Álvarez había puesto en ventaja a la visita, pero Thiago González igualó las acciones.

Dos verdaderos golazos tuvo el cierre de la Fase Regular de la competencia liguista en un partido poco vistoso que definía el segundo lugar de la tabla y que terminó siendo para el “Carbonero”.

Ambos elencos salieron a la cancha con un mix de jugadores titulares y alternativos, pensando también en la 4° fecha del Torneo Regional Amateur, pero hubo chances -pocas- en la primera mitad.

La visita avisó con un remate al palo de Álvarez y el local respondió algunos minutos después con un mano a mano que no logró definir Salamanca ante la salida de Vedelini, pero las emociones llegaron en el segundo tiempo con dos verdaderos golazos.

A los 72´ llegó la apertura del marcador, Juan Álvarez ejecutó un perfecto tiro de esquina desde la izquierda que terminó ingresando en el arco custodiado por Rizzi y con el tiempo cumplido, el debutante en Primera División, Thiago González acomodó la pelota en un tiro libre y “la clavó” al ángulo del arco que custodió Vedelini.

Terminó siendo un justo empate para confirmar el segundo puesto de la tabla de posiciones para el elenco dirigido por Gustavo Liggerini.

Síntesis Embajadores – Ferro:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Nicolás Rodríguez

Embajadores (1): Rizzi; Gómez, Irusta (Colo), Istrillarte, Soto; Bonavetti, Areco (Scipioni), Torre (Fernández); Di Carlo (González), Salamanca, Pino (Azato). DT- Fernando Di Carlo

Ferro (1): Vedelini; Sáenz Buruaga, Aguirre, Tamagnini, Buscaglia (De la Rosa); Ayesa (Lareu), Malinauskas, Campos; Álvarez; Castañares (Degenarth), Vales (Ortiz). DT- Gustavo Liggerini

Amonestados: Irusta, González (CEO); Vales, Sáenz Buruaga (FCFCS)

Expulsados: No hubo

Goles: 27´ ST Juan Álvarez (FCFCS); 45´ ST Thiago González (CEO)