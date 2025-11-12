Se desarrollarán las Jornadas de Becarios/as y Jóvenes Investigadores/as de FACSO

El jueves 13 de noviembre se desarrollarán en el Complejo Universitario Olavarría las Jornadas de Becarios/as y Jóvenes Investigadores/as de la Facultad de Ciencias Sociales: “La investigación social en la FACSO: experiencias, desafíos, fortalezas y proyecciones”.

La propuesta es organizada en el marco de la Semana Nacional de las Ciencias, las Artes y la Producción de Conocimiento, con el objetivo de visibilizar las producciones en curso, promover el intercambio entre pares, fortalecer la comunidad académica y consolidar la articulación entre investigación, docencia y extensión.

Las jornadas están destinadas a becarios/as de investigación, jóvenes investigadores/as estudiantes de grado avanzados/as con tesinas o TFI en curso y tesistas de postgrado vinculados/as a la FACSO; y serán abiertas a la comunidad en general.

A lo largo de las Jornadas se desarrollarán dos instancias en la que los/as expositores/as presentarán los trabajos enviados, en tanto que en el pasillo de la Facultad de Ciencias Sociales estarán montados los pósters enviados. Se espera la participación de alrededor de 40 expositores y expositoras.

En tanto, a las 14 se llevará adelante la conferencia central a cargo del Dr. Roberto Salvarezza, con quien se abordará el rol de la ciencia ante los desafíos sociales y políticos contemporáneos. Salvarezza es Presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA) y ex Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

Cronograma de actividades

Sede: Aula Común 8, Edificio de Aulas Comunes, Complejo Universitario Olavarría

-8.30 hs. Acreditación

-9 hs. Apertura institucional

-De 9.30 a 10.45 hs. Taller “Primeros pasos en la investigación: orientaciones para postular a convocatorias de becas”

Participan: Lic. Leandro Banchio (NEAJ-FACSO/CONICET), Lic. Eliseo Díaz (ECCO-FACSO/CONICET), Prof. Gimena Fernández (IFIPRAC_Ed-FACSO), Dra. Natalia Larrea (NEAJ-FACSO/CONICET), Lic. Milagros Ríos Malan (INCUAPA-FACSO/CONICET). Coordina: Dra. Natalia Larrea (NEAJ-FACSO/CONICET).

-De 11 a 13 hs. Presentación y discusión de resúmenes – Primer momento

De 14 a 15 hs. Conferencia a cargo del Dr. Roberto Salvarezza. Presidente de la CICPBA.

De 15 a 18 hs. Presentación y discusión de resúmenes - Segundo momento

18 hs. Plenario de cierre