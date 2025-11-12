Este miércoles el Programa Municipal “Barrio x Barrio” estuvo en el barrio Pueyrredón

El Municipio de Olavarría, como cada miércoles, continúa con el despliegue del Programa “Barrio por Barrio”, dispositivo de abordaje territorial e integral que acerca a la comunidad de todo el Partido la gestión de trámites y servicios que presta la gestión municipal.

Este miércoles, la propuesta se implementó en barrio Juan M. Pueyrredón, con punto de encuentro en el parque lineal (Junín y Pueyrredón). Allí se dispusieron los puestos de atención de distintas áreas del Municipio, para responder consultas y gestionar trámites como: SUBE, re impresión de boletas de tasas municipales, asesoramiento médico y puesto de vacunación, validación identidad Mi Argentina, asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía), inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas, atención de las oficinas de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.

En paralelo, el director de Bromatología Municipal Agustín Romero, ofreció una charla sobre tenencia responsable de animales de compañía; junto a las integrantes de la Asociación Rescatistas Unidas por la Salud Pública: Mariana Dáttoli y Jianette Córdoba. La propuesta se desarrolló en la sede de la Escuela Secundaria N° 14 (Piedras 2167).

Asimismo, se desplegó el habitual dispositivo puerta a puerta en el que se dialogó con vecinos y vecinas para conocer sus inquietudes y necesidades, las cuales serán remitidas a las áreas municipales correspondientes. Se ofreció información de interés, se dieron a conocer las vías de comunicación, etc.

Por su parte, distintos equipos de trabajo llevaron adelante tareas de materia de limpieza, como así también mantenimiento de calles y espacios públicos. Se trabaja de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como Coopelectric y Transportes Malvinas.

Este tipo de jornadas territoriales plantean un abordaje integral, para lo cual se dispone de la participación del Intendente y los funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas.