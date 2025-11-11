Circuito AJPP: Lascioli se despidió en Octavos de Final | Infoeme
Circuito AJPP: Lascioli se despidió en Octavos de Final

Ignacio Lascioli se presentó el pasado fin de semana en una nueva fecha del calendario nacional y fue con eliminación en Octavos de Final.

Foto: Archivo

La competencia que organiza la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel completó la 43° etapa el pasado fin de semana y en Bragado, volvió a haber presencia olavarriense.

 

Ignacio Lascioli se presentó en el certamen que otorgaba 4000 puntos en compañía de Lorenzo García y fue con derrota en los Octavos de Final ante los campeones.

 

Lascioli y el jugador cordobés cayeron en un durísimo duelo por 7/5, 5/7 y 6/2 ante Mirko Kloster y Santiago Frugoni en su segunda presentación ya que previamente, la dupla se había impuesto por 6/4 y 6/2 a Roldán y Dalmasso.

 

