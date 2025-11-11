Liga Profesional: fue un “finde” de festejos | Infoeme
Martes 11 de Noviembre 2025
Liga Profesional: fue un “finde” de festejos

Los equipos con presencia olavarriense tuvieron un buen fin de semana en la disputa de la anteúltima fecha de la Liga Profesional. 

Fotos: Prensa CABJ // CSIR

La máxima categoría del fútbol argentino disputó la 15° fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y en un fin de semana donde se destacó el “Súper-Clásico”, ninguno de los equipos con locales perdió.

 

En “La Bombonera”, Boca Juniors derrotó 2 a 0 a River Plate y se quedó con una nueva edición del “Súper-Clásico” que se robó toda la atención de la tarde dominical. En el “Xeneize”, Lucas Janson integró el banco de suplentes.

 

San Martín de San Juan, por su parte, igualó 1 a 1 ante Lanús en condición de local y sigue en la lucha por permanecer en Primera División. Santiago Salle ingresó a los 67´ en el “Santo”.

 

Además, Independiente Rivadavia siguió de fiesta y en Mendoza festejó en un estadio repleto la obtención de la Copa Argentina, aunque terminó siendo empate 0 a 0 ante Central Córdoba en el duelo que cerró la anteúltima fecha. Mauricio Cardillo fue titular en la “Lepra” y dejó el campo de juego a los 90´ y Juan Ignacio Barbieri ingresó a los 81´.

 

 

Por último, también fue valiosísima victoria de Aldosivi que como visitante derrotó 1 a 0 a Banfield y sigue con chances de mantener la categoría. En el “Tiburón”, no hubo presencia local.

 

