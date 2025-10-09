Con varios proyectos aprobados, se realizó la 14ª Sesión Ordinaria del HCD

Este jueves 9 de octubre se desarrolló en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría, ubicado en el CEMO, la 14ª sesión ordinaria del período deliberativo 2025.

La jornada inició con la aprobación de un proyecto de resolución que declaró su beneplácito y reconocimiento a la Asociación Civil “Ola Rosa” por su destacada labor en la lucha, concientización y prevención del cáncer de mama.

La concejal Telma Cazot, del bloque Unión por la Patria y autora del proyecto, destacó: “Es un trabajo que no solo es de prevención sino de contención humana y acompañamiento. Siempre llevan un mensaje esperanzador y de unión que es muy importante. Las felicitamos por todo el trabajo que hacen porque son un orgullo olavarriense”.

Asimismo, se declaró de Interés Legislativo Municipal el 7º Encuentro Nacional Rosa, que se realizará en Olavarría los días 21, 22 y 23 de noviembre.

Por otra parte, el cuerpo aprobó una resolución del bloque PRO–ERF solicitando al Ejecutivo Municipal la habilitación peatonal del puente colgante de la calle General Paz.

Seguidamente, se sancionó una resolución del bloque UCR instando al Ejecutivo Municipal a cumplir la Ordenanza Nº 1069/90, que dispone la creación de un espacio físico para la Delegación Municipal de Colonia Hinojo.

Finalmente, se aprobó una resolución presentada por el mismo bloque solicitando la ejecución de obras para garantizar la provisión de agua potable en el barrio Belén, en el sector lindero a las vías del ferrocarril.

Antes de concluir la sesión, concejales de los distintos bloques expresaron palabras de solidaridad y acompañamiento al edil Javier Frías, quien debió ausentarse tras resultar herido en un episodio de inseguridad.

La sesión fue presenciada por estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 en el marco de una salida educativa promovida por la institución.