El Gobierno no se resigna y espera que la Cámara Electoral autorice el cambio de Espert por Diego Santilli

Tras el rechazo del juezpara queencabece la lista libertaria a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires tras la baja de, el Gobierno nacional no se resigna y espera que será laacepte el cambio.

Los apoderados de La Libertad Avanza presentaron un reclamo ante el titular del juzgado federal N° 1 de La Plata, quien lo aceptó y lo envió al tribunal de alzada. Sin embargo, según indicaron fuentes judiciales a Agencia DIB, recién el viernes el expediente llegará a la Cámara, que luego habilitará a la Fiscalía con competencia electoral para que aporte su veredicto y a los partidos que expusieron en contra de la solicitud del oficialismo.

De esta manera, más allá de esta movida, en la administración de Javier Milei reconocen que los tiempos son complejos para que un posible cambio para que Santilli encabece la nómina libertaria de la Boleta Única Papel (BUP). Pero además, esta posibilidad choca con los plazos para reimprimir las papeletas, por lo que lo más probable es que en las elecciones del 26 de octubre aparezcan las fotos de Espert y Karen Reichardt.