Jueves 09 de Octubre 2025 - 16:14hs
Jueves 09 de Octubre 2025 - 16:14hs
 |  Política
 |  Elecciones 2025
 - 9 de Octubre de 2025 | 10:34

El Gobierno no se resigna y espera que la Cámara Electoral autorice el cambio de Espert por Diego Santilli

El Gobierno apeló la decisión del juez Alejo Ramos Padilla, quien le concedió el recurso presentado por los apoderados de La Libertad Avanza.

Tras el rechazo del juez Alejo Ramos Padilla para que Diego Santilli encabece la lista libertaria a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires tras la baja de José Luis Espert, el Gobierno nacional no se resigna y espera que será la Cámara Nacional Electoral acepte el cambio.

Los apoderados de La Libertad Avanza presentaron un reclamo ante el titular del juzgado federal N° 1 de La Plata, quien lo aceptó y lo envió al tribunal de alzada. Sin embargo, según indicaron fuentes judiciales a Agencia DIB, recién el viernes el expediente llegará a la Cámara, que luego habilitará a la Fiscalía con competencia electoral para que aporte su veredicto y a los partidos que expusieron en contra de la solicitud del oficialismo.

De esta manera, más allá de esta movida, en la administración de Javier Milei reconocen que los tiempos son complejos para que un posible cambio para que Santilli encabece la nómina libertaria de la Boleta Única Papel (BUP). Pero además, esta posibilidad choca con los plazos para reimprimir las papeletas, por lo que lo más probable es que en las elecciones del 26 de octubre aparezcan las fotos de Espert y Karen Reichardt.

 

