La UCR reclama el acceso de agua corriente en un sector del Barrio Belén

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical de Olavarría presentó un Proyecto de Resolución donde solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que realice las gestiones y obras necesarias para garantizar la provisión del servicio de agua corriente en el sector del Barrio Belén lindero a las vías del Ferrocarril Roca, hasta Av. Urquiza y Perito Moreno.

La iniciativa surge de un pedido de los vecinos y vecinas de la mencionada zona, quienes desde hace años vienen reclamando por el acceso al agua corriente, un derecho humano básico que resulta indispensable para la salud, la higiene y el desarrollo de la vida cotidiana de la comunidad.

La falta de este servicio genera riesgos sanitarios graves, especialmente en lo que respecta a la transmisión de enfermedades hídricas y la vulnerabilidad de los sectores más sensibles de la población, como niños y adultos mayores.

En este sentido, el concejal Francisco González señaló que “por pedido de vecinos de un sector del barrio hemos presentado un proyecto para solicitar agua corriente. La comunidad del barrio nos ha manifestado que el agua que obtienen a través de bombas no está apta para consumo, ya que está contaminada y sabemos que eso conlleva graves problemas para la salud”.

“Es por eso que creemos necesario una urgente respuesta ante esta situación que plantean los vecinos, y que vienen denunciando desde hace muchos años. Es sumamente importante que se les brinde una solución lo más pronto posible”, cerró.