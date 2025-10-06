José Luis Espert también renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La decisión fue oficializada esta mañana, a través de una nota presentada ante el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Espert no sólo integraba la Comisión de Presupuesto, también la presidía, y la oposición pretendía su salida por los vínculos del diputado libertario con el empresario Fred Machado, sospechado en una causa de narcotráfico en Estados Unidos.

Este fin de semana, Espert declinó su postulación a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Tras su salida, el oficialismo pretende que Diego Santilli encabece la nómina. La decisión debe ser aprobada por la Justicia.

En su lugar en la Comisión de Presupuesto, el oficialismo está pensando en entronar como presidente a Bertie Benegas Lynch, uno de los pocos economistas que milita en las fuerzas libertarias en la Cámara Baja.

Según las fuentes consultadas, la definición sobre Benegas Lynch se terminará de tomar en una reunión de la denominada “mesa política” pautada para mañana a la tarde, de la que participará el presidente de la Cámara, el diputado Menem. Pero casi nadie duda que ese será el cambio luego de que el Presidente Javier Milei lo señalara al economista para ese cargo en una entrevista realizada anoche.

Desde la presidencia de la Cámara señalaron que “en la próxima reunión de la comisión el vicepresidente Carlos Heller (UP), debería dar lugar a la moción que proponga el bloque de LLA para el reemplazo en la presidencia de la misma”.

En las próximas horas se deberán acelerar los contactos para la forma en la cual se va a designar a Benegas Lynch en la comisión que tiene que debatir el proyecto de ley de Presupuesto 2026.

En el caso de que asuma el economista libertario, uno de los primeros temas que deberá resolver es la presencia del ministro de Economía Luis Toto Caputo y del titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausilli, a la comisión.

Más allá de que ninguno de los dos funcionarios tiene intención de asistir, en la sesión del próximo miércoles los bloques de la oposición incluyeron en el temario el emplazamiento a la comisión de Presupuesto para que dictamine antes del 20 de noviembre y, además, la exigencia de ambos funcionarios del equipo económico a la misma.

La oposición buscará reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional sobre todo endeudamiento asumido por el país, en virtud del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Esto es en referencia a las negociaciones que está llevando adelante el ministro de Economía Caputo con el Tesoro de los Estados Unidos.

Con la renuncia a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el bloque de La Libertad Avanza tiene que definir si sigue como miembro de la comisión o también establece su reemplazo por otro miembro.

Además, como es la única comisión en la que participa, Espert quedaría fuera de las discusiones de las comisiones de la Cámara de Diputados.

Ahora La Libertad Avanza buscará desactivar los proyectos de pedidos de exclusión de la Cámara del diputado bajo el argumento de inhabilidad moral. Hasta el día de hoy hay dos proyectos en esa línea, uno presentado por la diputada de UP, Victoria Tolosa Paz, y otro por su colega del bloque Democracia, Facundo Manes. Como no están en el temario en la próxima sesión, sólo se espera mocionar para emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales a llevar adelante el tratamiento de ambos proyectos. (Infobae)