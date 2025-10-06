Abren otra convocatoria para que ingresen 50.000 autos eléctricos e híbridos | Infoeme
Martes 07 de Octubre 2025 - 15:44hs
21°
Martes 07 de Octubre 2025 - 15:44hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  nacionales
 - 6 de Octubre de 2025 | 18:50

Abren otra convocatoria para que ingresen 50.000 autos eléctricos e híbridos

Lo Resolución 377/2025 del Gobierno nacional indica que los interesados tienen hasta el 16 de octubre inclusive para acceder al cupo.

El Gobierno nacional lanzó este lunes una nueva convocatoria para importar 50.000 autos eléctricos e híbridos durante 2026 sin aranceles y las empresas con producción local. Lo hizo a través de la Resolución 377/2025, y los interesados tienen hasta el 16 de octubre inclusive para acceder al cupo.

De acuerdo a la medida de la secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, se podrá acceder al cupo siempre y cuando los importadores cuenten con una serie de condiciones, entre las que se encuentra tener un valor FOB de hasta US$16.000.

La medida comenzó este año, cuando la gestión libertaria buscó promover el ingreso de vehículos electrificados (categoría que contiene tanto a eléctricos como híbridos) sin pagar el arancel extrazona de un 35%, que es aquel que le corresponde a vehículos que lleguen por fuera del Mercosur o de México.

Al igual que en las primeras licitaciones, además de tener un valor FOB, los modelos que apliquen deberán pesar un mínimo de 400 kilos, tener una potencia máxima superior a los 15 kw (unos 20 CV) y una autonomía superior a los 80 kilómetros. Esto se generó para evitar el ingreso de vehículos eléctricos pequeños que no puedan circular bajo condiciones urbanas tradicionales. Esto permite la llegada de unidades 100% eléctricas, híbridos convencionales, Mild Hybrid (motor a combustión y uno eléctrico auxiliar) e híbridos enchufables.

 

Autos híbridos y eléctricos

 

Cabe recordar que en mayo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el mecanismo para la importación sin aranceles de vehículos eléctricos, híbridos y a hidrógeno, en un paso significativo hacia la simplificación del comercio exterior y la promoción de tecnologías limpias.

La actual convocatoria también incluye una opción para registrarse en lista de espera para importar los vehículos del cupo 2025 que sean desistidos o cuyas condiciones hayan sido incumplidas por los oferentes originales. Este régimen de ingreso de vehículos electrificados se extenderá por cinco años. (DIB)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME