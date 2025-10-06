Pasó con éxito el XXXI° Festival “Guitarras del Mundo” | Infoeme
Pasó con éxito el XXXI° Festival “Guitarras del Mundo”

Auspiciado por el Municipio, el evento tuvo lugar el pasado viernes en el Salón Rivadavia. Contó con la presencia del músico olavarriense Agustín Vales, el grupo correntino Rudi Flores Trío y la destacada presentación de la guitarrista rusa Anastasia Bardina.

En la noche del pasado viernes 3 de octubre, el Salón Rivadavia celebró la XXXIª edición del Festival “Guitarras del Mundo”, evento que ya cuenta con más de 30 años ininterrumpidos de actividad, recorriendo escenarios de todo el país.

En un nuevo paso por Olavarría, el festival contó con la participación de la guitarrista rusa Anastasia Bardina, Rudi Flores Trío de la provincia de Corrientes y el guitarrista local Agustín Vales, quienes deleitaron al público presente con obras propias y arreglos de otros compositores. 

Desde el año 2001, “Guitarras del Mundo” dice presente en nuestra ciudad, en donde han pasado por nuestro Teatro guitarristas de Israel, Bélgica, España, Turquía, Francia, Alemania, Canadá, Suiza, Rumania, Taiwán, Austria, junto a otros tantos excelentes músicos de nuestro país.

“Guitarras del Mundo” se sostiene gracias al aporte de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el auspicio de la Municipalidad de Olavarría.

Cabe resaltar que este evento ha sido declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría de nuestra ciudad en distintas oportunidades.

