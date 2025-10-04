JUAN WALDEMAR WALLY "JOHNNY" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de Octubre de 2025 a los 87 años de edad.

Su esposa: María Luisa Legato. Sus hijos: Pablo Wally, Maria Del Carmen Wally, Juan José Wally, Tomas Juan Manuel Wally, Marcos Agustín Wally, Santiago Wally y Maria Guadalupe Wally. Sus nietos: Sofía Wally, Manuel Wally; María, Clara y Juan Diego Spinetta, Juana Wally, Zara Wally, Mónica Wally, Rita Wally, Isabel Wally y Laura Wally; Agustin y Fiore Felipuzzi. Su bisnieto: Tino Battistella, sus nueras y demás deudos participan su fallecimiento.