Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud expusieron en el 95º Congreso Argentino de Cirugía

Las estudiantes de medicina Nieves Luján y Elina Ardiles, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, expusieron su trabajo de investigación en el 95.º Congreso Argentino de Cirugía, realizado del 27 al 29 de octubre de 2025 en el Hotel Hilton de Buenos Aires, organizado por la Asociación Argentina de Cirugía (AAC).

El trabajo, titulado “Evaluación del tratamiento quirúrgico de la hidatidosis hepática en zonas endémicas: experiencia en un hospital de referencia”, fue desarrollado durante la Práctica Final Obligatoria (PFO) en el área de Cirugía del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, con el acompañamiento del docente Ariel Moscardi.

La investigación analizó la experiencia y los resultados del abordaje quirúrgico de la hidatidosis hepática —una enfermedad parasitaria presente en regiones endémicas del país—, aportando evidencia local sobre los procedimientos y su efectividad en el contexto hospitalario.

El trabajo había sido seleccionado por el comité evaluador del Congreso, hecho de especial relevancia, ya que fue la primera vez que un estudio realizado por estudiantes de la UNICEN fue aceptado para su presentación en este prestigioso encuentro.

El Congreso Argentino de Cirugía es uno de los eventos más reconocidos del ámbito médico nacional e internacional. Cada año reúne a cirujanos, investigadores y especialistas de primer nivel provenientes de Estados Unidos, Europa y América Latina, consolidándose como un espacio de referencia para el intercambio científico y la difusión de los avances en cirugía.

La participación de Nieves y Elina reflejó la calidad académica de la formación que brinda la Facultad, así como el compromiso y la proyección de sus estudiantes en la comunidad científica.