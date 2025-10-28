El dólar volvió a subir y se acercó a los $1.500

Elcerró este martes en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en la cotización de Banco Nación,, cuando tuvo una fuerte baja tras éxito del Gobierno en las elecciones.

De esta manera, quedó cerca de los $1.500, en donde el ministro de Economía Luis Caputo dijo sentirse “cómodo” la semana pasada, informó Noticias Argentinas.

Las cotizaciones del dólar

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.485 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.500.

El dólar blue se conseguía en $1.445 para la compra y $1.465 para la venta, sin registrar cambios respecto a la rueda del lunes.

El dólar mayorista, en cambio, se posicionó en $1.470 con una suba de 3,3%, en lo que fue una jornada “volátil” con volumen de US$571 millones, según estiman analistas.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 2,3% hasta $1.474,58, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 2,2% hasta los $1.492,03.

La bolsa, nuevamente en alza

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$41.059 millones.

En cuanto al Merval volvió a tener otra jornada de gran tendencia alcista con una suba de casi el 6%.