La Unión Industrial de Olavarría recibió a la conducción provincial de la UIPBA

La Unión Industrial de Olavarría (UIO) recibió la visita del presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Alejandro Gentile, junto a la directora ejecutiva María Laura Bermúdez y miembros de la Comisión Directiva de la entidad provincial.

Durante la jornada, la comitiva fue recibida por autoridades del Parque Industrial Olavarría (PIO) y de la UIO, con quienes visitaron la planta de Loma Negra, donde fueron cordialmente recibidos por el gerente de planta Gerardo Guzzetti y Máximo Plaquín. Allí recorrieron las instalaciones, conocieron el proceso productivo y dialogaron sobre la actualidad y los desafíos del sector industrial.

Más tarde, se realizó una reunión de trabajo en la sede de la UIO con la participación del diputado bonaerense Martín Endere, en la que se trató una agenda conjunta orientada a fortalecer el entramado productivo local y regional.

Cerrando la jornada, alrededor de las 17 h, se llevó adelante una reunión ampliada entre las Comisiones Directivas de la UIO y la UIPBA —de forma presencial y por videoconferencia—, donde se compartió el orden del día y se delinearon líneas de acción a corto, mediano y largo plazo.

La UIO forma parte desde hace muchos años de las Comisiones Directivas de la UIPBA, pero esta fue la primera vez que la entidad provincial sesionó en Olavarría, marcando un hecho histórico para nuestra institución y para la industria local.

Desde la Unión Industrial de Olavarría expresamos nuestra satisfacción y orgullo por haber recibido a las autoridades de la UIPBA en nuestra ciudad, fortaleciendo los lazos institucionales y consolidando el trabajo conjunto en favor del desarrollo industrial bonaerense.