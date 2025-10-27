Asamblea General Ordinaria de la Biblioteca Popular Independencia | Infoeme
 - 27 de Octubre de 2025 | 10:27

Asamblea General Ordinaria de la Biblioteca Popular Independencia

Se realizará el 27 de noviembre a las 18:00 en primer convocatoria y 19:00 en segunda convocatoria, sito en la calle Tacuarí N° 2150

La Dirección de Relaciones con la Comunidad informó la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la Biblioteca Popular Independencia, que se realizará el 27 de noviembre a las 18:00 en primer convocatoria y 19:00 en segunda convocatoria, sito en la calle Tacuarí N° 2150. Se invita a participar a personas asociadas a la misma.

La actividad se dará en cumplimiento del Artículo/s 28°, 29°, 30° y 33° del Estatuto Social, conforme a los siguientes puntos del día a considerar a:

1) Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea

2) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado a septiembre del año 2024

3) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado a septiembre del año 2025.

 

Se comunica que en cumplimiento a lo establecido por el Estatuto Social se encontrarán a disposición por el artículo 30° “…un ejemplar de la Memoria, Inventario y Balances General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.” y por artículo 33° “… listado de socios en condiciones de votar, el que será puesto a disposición de los Asociados en secretaría, a partir de la fecha de la convocatoria”.

Para ello se establece que podrán los socios acercarse a la sede sito en calle Tacuarí N° 2150 de la ciudad y partido de Olavarría, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs.

