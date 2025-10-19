La UNICEN celebrará la Semana de la Extensión 2025 con una agenda participativa y territorial

Del 20 al 24 de octubre, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires llevará adelante la Semana de la Extensión, una iniciativa que busca visibilizar y fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad, promoviendo la formación integral, el compromiso social y la construcción colectiva de saberes.

En Olavarría, la agenda propone actividades abiertas al público que articulan espacios educativos, culturales y de derechos humanos.

Cronograma de actividades sede Olavarría

Lunes 20 de octubre

- 9:30 y 14 horas: Del aula al campus universitario: una jornada para descubrir futuros posibles

Más de cien estudiantes de las Escuelas Secundarias N°13 y N°14 participarán de una jornada en el campus universitario con el propósito de conocer, desde adentro, la oferta educativa de las distintas facultades. La propuesta incluye un dispositivo participativo con formato de Escape Room, que invitará a resolver desafíos y explorar espacios del campus. Además, los y las estudiantes vivirán la experiencia universitaria participando en una actividad en Radio Universidad, un taller en la Agencia de Noticias y actividades experimentales en química. La jornada culminará con una merienda compartida entre docentes y estudiantes de ambos niveles educativos, generando un espacio de encuentro, diálogo y socialización.

-10 horas: La Ciencia en juego

Se propone un encuentro que, mediante actividades lúdicas y recreativas, fomenta el derecho al juego como una herramienta para el aprendizaje, la convivencia y la expresión.

Lugar: Complejo Universitario

Coordinan: Observatorio de Niñez y Adolescencia (FACSO), Proyecto de Innovación curricular para la Alfabetización Científico - Tecnológica (IpACT) (FIO) y “Brigadas Estudiantiles de Salud” (FCS).

Coordina: Facultad de Ingeniería

Destinado a: niños y niñas hasta los 12 años

Martes 21 de octubre

-10:30 horas : Extender la vida: donación y solidaridad

Se realizará una actividad de concientización sobre la importancia de la Donación de Órganos y Sangre, con la participación de representantes de las carreras de Medicina y Enfermería, y del Presbítero Juan Alberto Ceverio, quien compartirá su testimonio a 20 años de haber recibido un transplante de riñón.

La jornada contará con la cobertura de la Agencia Comunica, Radio Universidad y participación de estudiantes del Taller de Lenguajes III (Comunicación Radial) de las carreras de Comunicación Social y Periodismo de la FACSO.

Lugar: Plaza San Vicente (Moreno y Buchardo)

Coordinan: Facultad de Ciencias de la Salud

Destinado a: público en general

Miércoles 22 de octubre

-8,30 horas: Taller sobre la Baja de la Imputabilidad

Se realizará un encuentro con estudiantes de 6to año de la Escuela Secundaria N° 12 de Olavarría para analizar la baja de edad de punibilidad que propone el Proyecto de Ley Penal Juvenil. La actividad se centrará en conocer los discursos y afirmaciones de los sectores que promueven la baja, y los argumentos respaldados por estadísticas reales en relación a la temática. De este modo, se propone profundizar en la discusión de un debate actual que involucra a las adolescencias de nuestras comunidades.

Lugar: Escuela de Educación Secundaria N° 12

Coordinan: Observatorio Niñez y Adolescencia (FACSO) y el Programa Integral Infancias, juventudes, políticas públicas y organizaciones sociales (FCH).

-13,30 a 15,30 horas: Conversatorio “El Lado B de la extensión: retos y desafíos de hacer extensión universitaria hoy”

Se propone generar un espacio de debate e intercambio para repensar el rol extensionista de la universidad ante el contexto socioeconómico y político actual. El encuentro buscará analizar las estrategias que permitan fortalecer el compromiso social universitario y sostener proyectos de impacto territoria, aún en un escenario de restricciones y desfinanciamiento presupuestario.

Lugar: Hall Edificio de Aulas Comunes - Complejo Universitario de Aulas Comunes

Coordinan: Secretarías de Extensión de FACSO, FIO y FCS.

Destinado a: Integrantes de programas, proyectos, PSE y equipos de trabajo de las secretarías, estudiantes con interés en las experiencias extensionistas, incluyendo a quienes presentaron Actividades Estudiantiles de Extensión

-18 horas: Panel: Justicia y dictadura: el rol de la universidad en el juzgamiento a represores

Lugar: Centro Cultural Universitario (San Martín 1955)

Participan: Lic. Leandro Lora, becario CONICET - FACSO, quien expondrá sobre el juicio y las cursadas: la experiencia del Juicio Monte Pelloni I en el Complejo Universitario. El rol de las Ciencias Sociales, la justicia y la construcción de ciudadanía.

Carmelo Vinci, integrante de la Comisión por la Memoria Olavarría, quien compartirá sobre la lucha de los organismos de derechos humanos por la realización de los juicios en la ciudad. Y la Lic. Soledad Restivo, de Radio Universidad, quien analizará el rol de los medios públicos universitarios y la función social del periodismo como constructora de conciencia democrática y garante del compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Coordina: Facultad de Ciencias Sociales

Destinado a: público en general, Centros de Estudiantes, Instituciones Educativas de Nivel Superior

Jueves 23 de octubre

-9 horas: Proyección del Documental Veintiocho - Memoria de los desaparecidos en Olavarría

Este documental aborda la memoria de los desaparecidos y desaparecidas en Olavarría, destacando el rol de la ciudad como parte de la red de represión durante la última dictadura militar argentina, centrándose especialmente en la historia del centro clandestino de detención Monte Pelloni. Este film busca recuperar la historia de militantes secuestrados/as en la zona y visibilizar las complicidades locales en los crímenes de lesa humanidad.

(Producción de: Jazmin Carrión, Matias Carrión, Nadia González, Humberto Vinci, Nicolás Zabala, Patricia Bavio, Fernanda Gorostiaga, Nora Sarazola, Dario Rampoldi y Anabela Galvano)

Lugar: Auditorio de FIO (Complejo Universitario)

Coordinan: Secretarías de Extensión de FACSO, FIO y FCS.

Destinado a: estudiantes secundarios

-11 horas: Proyección de la película Carlos “El Negro” Moreno

Mediante testimonios de familiares directos, amigxs, colegas del mundo de las leyes y demás entrevistados/as, se reconstruye la vida de quien fuera abogado defensor de obreros del cemento en Olavarría, lo que lo llevó a enfrentarse a poderosos intereses como la empresa Loma Negra. Su denuncia de silicosis, enfermedad laboral no reconocida por la cementera, motivó su secuestro y asesinato, tal como se comprobó en el juicio de 2012. Estos hechos, su historia de vida y el juicio que condenó a sus victimarios aparecen en este documental sobre el abogado militante que llevó su ideal y compromiso hasta el final.

Lugar: Auditorio de FIO (Complejo Universitario)

Coordinan: Secretarías de Extensión de FACSO, FIO y FCS.

Destinado a: estudiantes universitarios y público en general

-18.30 horas: Aulas con Perspectiva de Derechos: Educación Sexual y Reproductiva, métodos de cuidados.

En el marco del Proyecto de Extensión SaludArte se dictará una charla destinada a los y las estudiantes del Profesorado de Biología en el que se trabajarán estrategias para el abordaje de contenidos sobre salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos para la enseñanza.

Lugar: Instituto de Formación Docente N 22 (Ayacucho 2418, Olavarría)

Destinatarios: Estudiantes de la carrera de Biología

Viernes 24 de octubre

-12 horas: Lectura del Veredicto del Juicio La Huerta

La lectura del Veredicto por el juicio por delitos de lesa humanidad conocido como “La Huerta”, se realizará en la sede de Tandil de la UNICEN. El juicio, que inició en febrero de 2022, incluyó 98 audiencias y 213 testimonios que documentaron los crímenes cometidos a 192 víctimas de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata. Los fiscales solicitaron 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 20 años y 4 absoluciones. Las audiencias se transmitieron en todas las sedes de la UNICEN. El caso “La Huerta” se suma a otros juicios emblemáticos de la región, como los de Carlos Moreno (2012), Monte Pelloni I (2014) y Monte Pelloni II (2019). (Pendiente la retransmisión en sede Olavarría)

Lugar: Rectorado UNICEN (Pinto 399 - Tandil)

Coordina: Área de Derechos Humanos UNICEN

Martes 28 de octubre

-10 hs: Cierre Semana de la Extensión en la Subsede Quequén.