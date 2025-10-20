El Gobierno de Kicillof dijo que Milei "nos transformó en una colonia"

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires cuestionó elpara establecer unde monedas por, dijo que la administración de Javier Mileiy advirtió que el país “está siendo gobernado desde Washington”.

“El anuncio confirma que Estados Unidos ya está gobernando nuestro país. Nos han transformado en una colonia”, afirmó este lunes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, al referirse al entendimiento anunciado por la autoridad monetaria nacional con Estados Unidos.

En su habitual conferencia de prensa, Bianco sostuvo que el pacto ratifica la dependencia del gobierno de Javier Milei respecto de la administración de Donald Trump. Y en ese sentido disparó: “Este es un gobierno títere de Estados Unidos. Trump lo felicita a Milei como si fuera su empleado”.

Sobre el acuerdo que anunció el Banco Central, el funcionario de Axel Kicillof advirtió que si bien “no conocemos las condiciones, ni los términos, ni lo que le pidió el Gobierno de los Estados Unidos” como contraparte, pero destacó: “Sí sabemos que el gobierno de los Estados Unidos le pidió que deje de lado ciertos vínculos comerciales y científicos que tenemos con China”.

“De hecho hay un telescopio que se estaba instalando en Argentina que ya ha sido parado por orden e instrucción del gobierno de los Estados Unidos. O sea que hoy, no solo financieramente, sino que geopolíticamente nos gobierna el gobierno de los Estados Unidos”, exclamó.

Acto seguido se refirió a las declaraciones de Trump, quien aseguró que la Argentina “se está muriendo” y que “está tratando de sobrevivir”. “Eso es lo que piensa de los argentinos. Al mismo tiempo lo felicita al presidente Milei como si fuese su empleado por el trabajo realizado. Bueno, no debe ser un trabajo muy bueno el que viene realizando si su diagnóstico es que los argentinos nos estamos muriendo”, señaló.