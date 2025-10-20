Argentina oficializó el swap con Estados Unidos por US$ 20.000 millones

En la semana previa a laslegislativas y en busca de no tener sobresaltos antes del domingo, eloficializó este lunespara reforzar las reservas.

Se trata de la confirmación del swap previamente informado por el Gobierno de Donald Trump, con lo que la administración de Javier Milei busca estabilizar el mercado de cambios antes de los comicios del domingo.

A través de este mecanismo, el BCRA podrá acceder a liquidez adicional en dólares y reducir la exposición a episodios de volatilidad en los mercados financieros, como los que se vienen desplegando desde julio pasado.

“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, señalaron desde la entidad.

Según precisaron desde la autoridad monetaria, el acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas, una opción que ya había sido anunciada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.