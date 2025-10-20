Argentina oficializó el swap con Estados Unidos por US$ 20.000 millones | Infoeme
Lunes 20 de Octubre 2025 - 14:35hs
22°
Lunes 20 de Octubre 2025 - 14:35hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  Política
 - 20 de Octubre de 2025 | 10:18

Argentina oficializó el swap con Estados Unidos por US$ 20.000 millones

El Banco Central confirmó que se pondrá en marcha un convenio para reforzar las reservas. Buscará "estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible".

En la semana previa a las elecciones legislativas y en busca de no tener sobresaltos antes del domingo, el Banco Central oficializó este lunes el acuerdo de swap de monedas con el Gobierno de los Estados Unidos por US$ 20.000 millones para reforzar las reservas.

Se trata de la confirmación del swap previamente informado por el Gobierno de Donald Trump, con lo que la administración de Javier Milei busca estabilizar el mercado de cambios antes de los comicios del domingo.

A través de este mecanismo, el BCRA podrá acceder a liquidez adicional en dólares y reducir la exposición a episodios de volatilidad en los mercados financieros, como los que se vienen desplegando desde julio pasado.

El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, señalaron desde la entidad.

Según precisaron desde la autoridad monetaria, el acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas, una opción que ya había sido anunciada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

 

