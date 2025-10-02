Este sábado se hará un nuevo paseo turístico cultural histórico por Loma Negra

El sábado 11 de octubre se desarrollará un paseo turístico cultural histórico en Loma Negra por distintos puntos históricos de la localidad (cuna de inmigrantes), que contará con la participación de distintos vecinos de la comunidad, quienes relatarán en primera persona una parte de su rica historia.

La actividad se iniciará a las 14:30 horas con punto de partida desde Plaza de los Inmigrantes Calle (Lucia Quantin de Brie y Juan Bautista Alberdi). Ver ubicación aquí. La caminata tendrá una duración de 2:30 horas aproximadamente y será de dificultad baja.

En dicha oportunidad, el paseo contará con el acompañamiento de la guía de turismo de dicha localidad Florencia Díaz.

Se trata de una propuesta que surge por iniciativa de la Casa de la Cultura y Turismo VAF de la localidad de Loma Negra, organizada en forma conjunta por el Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo.

Aquellas personas interesadas en participar de la propuesta, podrán inscribirse a través del siguiente link.

Detalle del recorrido

El itinerario comenzará en la Plaza de los Inmigrantes para llegar hasta la Plaza de la Eficiencia y el Trabajo, donde se retomará el pasado de las comunidades originarias en el territorio a través de Batalla de San Jacinto, y en un segundo momento se realizará un breve recorrido por el surgimiento de la fábrica. En la misma plaza se hablará sobre el surgimiento del pueblo y su centro histórico.

Mientras que luego se trasladarán hasta el cartel de Loma Negra para adentrarse al vínculo de Alfredo Fortabat con los trabajadores y los distintos espacios de sociabilidad que surgieron en la época. También se repasará el surgimiento de la iglesia y en el Museo Hogar Loma Negra se recuperará la historia de espacio y se recorrerán las distintas salas.

En la sede de Kamen (Colectividad de eslovenos) la comitiva será recibida por descendientes de la Colectividad Eslovena de Loma Negra, donde nos contarán su historia. Mientras que en la sede de la Casa de Cultura y Turismo VAF, integrantes del grupo contarán brevemente su historia. El cierre de la actividad será en la Plaza de los Inmigrantes donde compartirán una merienda.

Información útil

Aquellas personas que deseen sumarse al grupo de WhatsApp para enterarse de todas las novedades deberán ingresar en el siguiente link.

Oficina de Turismo de Olavarría

La Oficina de Turismo funciona en el Centro Cultural “San José” (Riobamba 2949), los días hábiles de lunes a viernes de 7 a 13 horas, sábados domingos y feriados de 15 a 18 horas. Whatsapp: 2284 15 69-5796. Coordinación de Turismo al correo turismo@olavarria.gov.ar