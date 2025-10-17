“No te cuides a medias”, una charla para aprender, conversar y compartir sobre salud mamaria

Coopelectric, LALCEC, Ola Rosa y Pelucas Solidarias Olavarría invitan a la comunidad a participar de la charla “No te cuides a medias”, una propuesta para aprender, conversar y compartir sobre salud mamaria. La misma tendrá lugar el jueves 23 de octubre a las 19:30 en el Salón Auditórium de Coopelectric (Belgrano Nº 2850) con entrada libre y gratuita.

Será dictada por M. Belén Iriarte, médica ginecóloga y mastóloga; M. Rocío Larreche, Biología Molecular y Asesoramiento genético oncológico; Agustina Salías, médica especialista en Diagnostico por imágenes con Máster en Mastología; Melisa Vivacqua, médica mastóloga y ginecóloga.

La finalidad de la Charla consiste en crear un espacio seguro y solidario en el que se puedan hacer consultas, compartir experiencias y conectar con otras personas; brindando a cada participante información valiosa y herramientas prácticas para cuidar la salud mamaria.

En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, las especialistas abordarán la prevención, el diagnóstico, el asesoramiento genético y las opciones de tratamiento.