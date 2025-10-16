Se realizó una charla sobre Ciberdelitos en el Cuartel Central de Bomberos | Infoeme
Jueves 16 de Octubre 2025
Jueves 16 de Octubre 2025
Olavarría
 comunidad
 16 de Octubre de 2025

Se realizó una charla sobre Ciberdelitos en el Cuartel Central de Bomberos

Fue brindada por el Dr. Lucas Moyano, quien abordó las principales modalidades de delitos informáticos que afectan a la comunidad y brindó herramientas y recomendaciones para prevenirlos.

El jueves pasado se desarrolló en el Cuartel Central de los Bomberos Voluntarios de Olavarría una charla informativa sobre Ciberdelitos, a cargo del Dr. Lucas Moyano.

Durante el encuentro, Moyano abordó las principales modalidades de delitos informáticos que afectan a la comunidad, entre ellos estafas virtuales, suplantación de identidad, fraudes bancarios y phishing, además de ofrecer herramientas y recomendaciones para prevenirlos. También explicó los pasos a seguir en caso de ser víctima de un ciberdelito y los canales oficiales disponibles para realizar denuncias.

 

 

La charla se desarrolló luego de la formación y lectura del orden del día, y contó con la participación de integrantes del Cuerpo Activo, Jefatura y Consejo Directivo, quienes agradecieron la presencia del Fiscal por su compromiso y disposición permanente para con la institución.

 

 

"Queremos agradecer especialmente al Dr. Lucas Moyano por su tiempo, dedicación y por acompañar una vez más en esta tarea de formación y prevención", indicaron desde Bomberos.

