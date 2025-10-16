Este domingo Espigas celebrará su 115° aniversario

El Municipio de Olavarría informó que los festejos por el 115° aniversario de Espigas se llevarán a cabo el este 19 de octubre.

Como ya es tradición, el programa de actividades incluirá un gran almuerzo, peñas folclóricas y un baile popular, que en esta ocasión contará con las presentaciones de Dulce Morena y Daniel Lezica.

Las actividades alusivas se iniciarán a partir de las 10 horas, con la celebración de la Misa en la Parroquia Santo Domingo de Guzmán. Luego, desde las 11, se llevará a cabo el acto protocolar en la Plaza San Martín, que contará con la presencia de funcionarios municipales.

El programa de presentaciones musicales continuará a partir de las 15 horas, en el playón del club, con las presentaciones de peñas folclóricas invitadas y locales (Espigas Baila Folclore), Yanina Dotzel y Herederos.

El tradicional corte de tortas se realizará a las 17 horas, y será seguido por la presentación de la banda Alma Blanca.

El baile popular se realizará desde las 20 horas, en el interior del club, y contará con las presentaciones de Dulce Morena y Daniel Lezica.