Torneo Regional Amateur: se hizo esperar, pero volvió Báez

Ferro sigue definiendo su plantel para el Torneo Regional Amateur y en las últimas horas confirmó a un viejo conocido.

Nicolás “Pampa” Báez se sumará al plantel “Carbonero” de cara a la competencia que dará inicio el próximo 19 de octubre y otorgará ascensos al Torneo Federal A.

Luego de varios intentos, la dirigencia de Ferro arregló el arribo de Báez que ya registra un favorable paso por la entidad local y que le permitió proyectarse a las categorías superiores de ascenso.

El arquero llega desde Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi donde disputó el último Torneo Federal A.