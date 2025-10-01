Torneo Regional Amateur: se hizo esperar, pero volvió Báez | Infoeme
Torneo Regional Amateur: se hizo esperar, pero volvió Báez

Nicolás Báez fue confirmado como nuevo arquero de Ferro y vuelve a la entidad tras sus últimas temporadas en el ascenso del fútbol argentino.

Foto: Archivo Andrés Arouxet

Ferro sigue definiendo su plantel para el Torneo Regional Amateur y en las últimas horas confirmó a un viejo conocido.

 

Nicolás “Pampa” Báez se sumará al plantel “Carbonero” de cara a la competencia que dará inicio el próximo 19 de octubre y otorgará ascensos al Torneo Federal A.

 

Luego de varios intentos, la dirigencia de Ferro arregló el arribo de Báez que ya registra un favorable paso por la entidad local y que le permitió proyectarse a las categorías superiores de ascenso.

 

El arquero llega desde Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi donde disputó el último Torneo Federal A.

 

