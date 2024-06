Este miércoles se realizará una nueva colecta externa de sangre

El Municipio informó que este miércoles 5 de junio se llevará adelante una nueva colecta externa de sangre de donantes voluntarios; con sede en esta ocasión en la Escuela Secundaria – Instituto Superior N° 2 de Sierras Bayas, en colaboración con la Docente Luz Mañandéz (Av. Roca y Rivadavia); de 8 a 12.

La actividad está a cargo del Equipo de Colectas del Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, en colaboración con personal de la mencionada sede.

De manera regular, la donación de sangre se efectúa en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”. Hemoterapia funciona en el nosocomio local (ingreso por Av. Sarmiento). La atención a donantes se realiza de lunes a viernes de 8 a 10.

Los requisitos para donar sangre son los siguientes: tener entre 18 y 40 años (concurrir con DNI); no haber padecido hepatitis B o C ni Mal de Chagas; no estar enfermo; no haber mantenido relaciones sexuales con parejas ocasionales sin protección; no consumir drogas endovenosas; no haberse realizado recientemente (un año) tatuajes, perforaciones, escarificaciones cutáneas, cirugías, endoscopías.

Cabe destacar que, para donar sangre no se debe estar completamente en ayunas: es requisito fundamental la ingesta de infusiones azucaradas, bebidas y/o frutas (excepto banana). No lácteos ni harinas, antes de la donación de sangre.

Es conveniente un buen descanso previo. Se debe evitar fumar tres horas antes. No consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación.

Por consultas, comunicarse con el Hospital Municipal al 440800 interno 2711. Dra. Paula Morales.