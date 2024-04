Torneo Unión Regional Deportiva: El Fortín sigue sumando triunfos

El Fortín recibió a Sierra Chica en el Ricardo Sánchez en una nueva fecha del Torneo Interligas organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría y fue con festejo.

El "Fortinero" derrotó 2 a 0 a Sierra Chica en el duelo correspondiente a la 6° fecha de la Etapa Local del Torneo Interligas. Marcos Bonavetti a los 68´ y Tomás López a los 75´ marcaron los goles de la conquista.

Era superior en la previa el equipo local y a la hora de la acción sólo lo logró demostrar en el resultado, porque en el juego nunca estuvo cómodo -aunque no pasó sobresaltos- y la fiesta de El Fortín terminó siendo de la categoría 2013, que en la previa al comienzo, festejó la obtención de un Campeonato Nacional logrado en La Pampa.

Hoja totalmente en blanco para los primeros 45 minutos, ninguno de los dos equipos logró hilvanar una jugada de peligro y tampoco lograron asociarse para intentar generar algo, no aparecieron ni Maldonado ni Bonavetti en el local y eso facilitó la tarea visitante, que, si bien no fue en búsqueda de la victoria, no necesitó demasiado para cumplir en la primera mitad.

En el complemento, no pareció variar la sintonía del cotejo, los dirigidos por “Machi” Arena tuvieron la primera ocasión manifiesta de gol a los 52´, cuando Salvarechi no encontró el arco -vacío- con un remate desde lejos y 60 segundos después, Piecenti se remidió de su mala salida y tapó un increíble cabezazo de Motta que tenía destino de red y terminó en el córner.

Pero, “los goles que no se hacen un arco, llegan en el otro” nunca fue tan cierto porque fue el cimbronazo que necesitó El Fortín para reaccionar y en tres situaciones que creó marcó dos goles para volver al triunfo.

A los 68´, Marcos Bonavetti llegó al área y definió al primer palo en una de las pocas chances que tuvo para proyectarse y a los 74´, ni Teves que peleó la pelota con el arquero ni Piecenti tras el centro de su compañero lograron ampliar la diferencia.

Maldonado, a los 75´ y pocos segundos antes de retirarse del campo de juego, generó la mejor jugada de todo el partido: se hizo del balón y envió un gran cambio de frente para Tomás López que dominó, corrió algunos metros y definió para sentenciar la historia.

No le sobró nada a los dirigidos por Néstor Ramírez que, sumó una nueva victoria -la quinta- para no perderle pisada a Ferro y Estudiantes que siguen como líderes.

En contrapartida, Sierra Chica sigue sin ganar en la Etapa Local del Torneo Unión Regional Deportiva y, además, es el único de los equipos que no ha sumado puntos.

Síntesis El Fortín – Sierra Chica:

Estadio: Ricardo Sánchez

Árbitro: Matías Messineo

El Fortín (2): Facundo Piecenti; Tomás Teves, Andrés Ilekis, Manuel Garrido (T. López), Enzo Barrientos; Marcos Bonavetti, Gabriel Bravo (R. Tortorella), Edgardo Maldonado (L. Marín); Christian Echarri, Emiliano Piecenti, Leonardo Benito (J. Luna). DT- Néstor Ramírez

Sierra Chica (0): Lautaro Villegas; Ezequiel Motta, Maximiliano Violante (M. Pérez), Nelson Álvarez, Facundo Crevatín; Braian Palacios, Francisco Echarri, Miqueas Molina; Enzo Salvareschi, Emmanuel De Cortázar (J. Pérez), Matías Campos. DT- Néstor Arena

Amonestados: Ilekis (EF); Violante, Álvarez (SCh)

Expulsados: No hubo

Goles: 23´ ST Marcos Bonavetti (EF); 30´ ST Tomás López (EF)