Milei: “Estamos a un tiro de dolarizar, falta sanear el sistema financiero para evitar corridas”

Tras regresar de su viaje por Italia e Israel, el presidente Javier Milei ratificó que sigue con la intención de dolarizar la economía, habló del traspié de la Ley Ómnibus en el Congreso que desenmascaró “delincuentes que se disfrazan de ovejas”, dio detalles del encuentro que mantuvo con el papa Francisco en el Vaticano, y respondió el documento escrito por Cristina Fernández de Kirchner donde se lo llama “un showman-economista”: “Tal vez los nuevos tiempos requieran de show”.

En una entrevista con el canal La Nación + emitida este miércoles por la noche, el Presidente sostuvo que sigue “con la idea de dolarizar” y agregó: “Hay un trabajo enorme que se está haciendo desde el Banco Central y que probablemente salvó gente que entiende de la materia y no lo está viendo. Nosotros emitimos dinero para comprar dólares, compramos 7.000 millones de dólares. Tenemos un problema de la emisión endógena que son las Leliqs. En ese contexto, tenemos esas dos fuentes de emisión monetaria. La base no varía, está clavada en 10 millones. En ese contexto, lo que vos tenés es que estamos comprimiendo por sector fiscal y con el Bopreal”.

“Cuando miras el balance del BCRA empezaste a desinflar pasivos y activos, limpiamos la deuda de los importadores, pero hoy tenemos una base monetaria de 8.000 millones y compramos dólares por 7.000 millones. Tenemos cubierto el 87,5% de la base. Al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar. Eso ya lo tenés. Te falta limpiar el resto de los pasivos remunerados y lo que necesitas es una reforma del sistema financiero para que no sea vulnerable a una corrida. La idea está, pero demanda tiempo. Si siguiéramos limpiando el balance del BCRA al ritmo que lo hacemos, el FMI estima que nosotros podemos abrir el cepo a mitad de año. Yo prefiero ver los números”, agregó Milei.

“Para los traidores no hay tabula rasa”

El mandatario, por otra parte, aseguró que el retroceso del proyecto de ley Bases en el Congreso “fue fabuloso” porque logró “el objetivo” de desenmascarar a la política.

“La ley Bases no pasó porque no les interesa, no quieren ceder sus privilegios”, subrayó, y aseguró que “quería ordenar el espectro político para que la gente entienda qué vota” y así desenmascarar “que hay delincuentes que se disfrazan de ovejas y eran lobos“.

En esta misma línea, el Presidente advirtió que en 2025 varios legisladores no lograrán “renovar sus bancas” gracias a que el tratamiento de la ley Bases en el Congreso logró el “objetivo” de exponer a los diputados que “dejaron los dedos sucios frente a la gente” y marcó que “frente a tener una ley mala, prefiero no tener una ley”.

.“El concepto de tabula rasa sigue firme: todos aquellos que se quieran sumar son bienvenidos”, sostuvo Milei. Sin embargo, arremetió nuevamente contra los “traidores” que se opusieron a la Ley Ómnibus y marcó límites en la apertura política: “El que traiciona una vez traiciona siempre. A los que quedaron del lado de los traidores los estoy rastrillando”. De hecho, al ser consultado sobre el rol de la diputada y excandidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza (LLA), Carolina Piparo, sentenció: “Para los traidores no hay tabula rasa”.

“No me molesta que Cristina me diga showman”

Otro de los temas que tocó en el reportaje fue el número de la inflación que el Indec difundió este miércoles. El primer mandatario sostuvo que el 20% dado a conocer “parece un número horroroso”, pero que “hay que mirar donde estábamos, cuál es la tendencia y la herencia que recibimos”. Luego, remarcó que la inflación se redujo con respecto a diciembre y que se logró el objetivo de eludir la hiperinflación. “La caída hubiese sido muchísimo más grande”, aseguró.

Acto seguido Milei opinó sobre el documento escrito por la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que “propone un modelo que es incorrecto y es la base de la decadencia argentina” y consideró que la exmandataria “es intelectualmente honesta” pero “adhiere a una cosa que es una porquería”.

“Para Cristina lo que genera la inflación es la falta de dólares y eso es de precariedad conceptual”, dijo. “No entiende lo que es el endeudamiento restrictivo”, señaló el Presidente.

Además, en sintonía con la lectura que hizo la propia expresidenta sobre la posibilidad de dolarizar, el Presidente reafirmó que, en rigor, su plan es un esquema de competencia de divisas en la que la gente naturalmente se volcaría hacia la moneda más atractiva. “Siempre hablé de libre competencia de moneda. Si vos querés usar el euro, usás el euro; si querés usar el dólar, usás el dólar”, enfatizó, para agregar: “(En ese esquema) el peso no existe más”.

Con respecto a los dichos de la expresidenta sobre su figura -afirmó que era un “showman-economista en La Rosada”– Milei respondió que “es la opinión de ella. Tal vez los nuevos tiempos requieran de show. No me molesta”.

El Papa y Lali “Depósito”

Mientras tanto, el jefe de Estado se despegó de la disputa salarial docente que amenaza el inicio de clases. “Si los docentes no reciben lo que tienen que recibir, es porque los gobernadores están gastando la plata”, afirmó. “Que bajen los recitales”, ejemplificó Milei, quien puso al Cosquín Rock en la provincia de Córdoba como ejemplo. “Es privado, pero sucede que en subsidios les dan mil millones de pesos. ¡Vamos! Todos los artistas que estuvieron ahí, por ejemplo Lali ‘Depósito’ -por Espósito-”, arrojó, usando así un sobrenombre de la cantante que los libertarios difundieron en redes sociales.

El jefe de Estado aseguró, además, que “pegó la mejor onda” con el papa Francisco en el Vaticano y destacó que el encuentro que ambos mantuvieron fue “maravilloso”.

“El Papa rompió el protocolo para venir a saludarme, yo no podía creer lo que estaba pasando. En la reunión le describí la herencia y las opciones que tenia de política económica. Preguntó por los vulnerables y le conté las medidas del Ministerio de Capital Humano”, detalló.

“Le pedí disculpas por mis exabruptos del pasado. ‘¿Quién no cometió errores en su juventud?’, me respondió”, relató Milei. Sin embargo, el mandatario admitió que el Sumo Pontífice no le respondió cuando lo invitó a visitar la Argentina “con todos los honores de un jefe de Estado”.

Con información de DIB.