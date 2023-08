Duraron menos de dos meses: qué pareja anunció su separación

La confirmación del romance entre Cecilia Carrizo, conocida como Caramelito, y Coco Sily había sorprendido a todos. Pero la sorpresa duró menos de dos meses: se confirmó la separación de la pareja.

Hasta hace poco, Caramelito se encontraba triste por su separación de Damián Giorgiutti, padre de sus hijos, después de más de veinticinco años juntos. Sin embargo, Coco Sily había logrado conquistar su corazón en poco tiempo. "Coco es una persona especial, muy buena, conectada con sus hijos, trabajos y compañeros. Es alguien presente, que sabe escuchar", dijo Cecilia al ser consultada sobre cómo Coco la sedujo.

Además, explicó cómo surgió el flechazo: "Cuando fui a su programa, sentí una conexión especial entre nosotros. Me contó que estaba dirigiendo una radio y me invitó a participar en ella".

Cabe destacar que desde junio, Caramelito se unió a la programación de FM Extra, 107,5, donde coincidió a diario con Sily, quien se mostró muy solidario con ella. 'Él es una persona muy dulce y sensible, y siempre sentí que detrás de La cátedra del macho... había algo mucho mejor, ya lo intuía', señaló, dejando en claro que la imagen pública del actor no es la real.

Cecilia se había separado en diciembre, pero aún estaba afectada por la muerte de su hermano Martín, quien luchó contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) durante más de seis años. Por lo tanto, la ruptura, que no fue decisión suya sino de su esposo, la encontró emocionalmente vulnerable. "Mi separación no fue ni fea ni violenta, siempre nos llevamos bien con Damián y tuvimos un matrimonio maravilloso, pero fue muy triste y conmovedor. Y más aún en el contexto en el que me encontraba", recordó.

La animadora no consideró su nueva relación sentimental como una "revancha", pero sí como un giro sorprendente en su vida. Afirmó que Coco la sacó de un lugar de tristeza y desolación, y que lejos de ser una revancha, es un misterio de la vida. Sin embargo, apenas un mes después, se dio a conocer la noticia de la ruptura de la relación entre la conductora y el animador, revelada por Rodrigo Lussich a través de las redes sociales.

El periodista confirmó la ruptura y compartió algunas declaraciones de Caramelito, quien expresó: "No estamos más juntos. Él es una persona increíble. Tenerlo en mi vida fue algo muy importante para mí".

Coco Sily, por su parte, había terminado su relación con Tamara durante la pandemia, según confirmó en Almorzando con Mirtha Legrand en mayo de 2021. El actor es padre de cuatro hijos, Dana, Sasha y los mellizos Bono y Baltazhar, fruto de su matrimonio con Silvia, con quien mantiene una excelente relación.