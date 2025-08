Justin Timberlake reveló que fue diagnosticado con enfermedad de Lyme

El cantante y actor Justin Timberlake reveló en el cierre de la gira mundial The Forget Tomorrow Tour que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, una patología bacteriana que genera fuertes dolores musculares y en las articulaciones.

En un posteo de Instagram, en el que agradeció a sus fans por el apoyo durante la gira, Timberlake contó cuál es la situación que atraviesa. “Entre otras cosas estuve luchando contra algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. No lo digo para que se sientan mal por mí, pero para arrojar algo de luz sobre lo que estuve enfrentando detrás de escena. Si experimentaste esta enfermedad o conocés a alguien que lo hizo, entonces sos consciente: vivir con esto puede ser implacablemente debilitante tanto mental como físicamente”.

El cantante de 44 años dio más detalles sobre su diagnóstico y las implicancias que tuvo en su vida diaria. “Cuando me diagnosticaron por primera vez me quedé en shock, pero al menos podía entender por qué estaba en el escenario con una gran cantidad de dolor en el nervio o simplemente sintiendo una loca fatiga o descompostura”.

Al momento del diagnóstico, según contó, el músico y actor estaba a medio camino de su tour mundial, con el que visitó Argentina en marzo como parte del line up del Festival Lollapalooza. ”Me enfrenté a una decisión personal. ¿Dejar de hacer giras o seguir adelante y averiguar qué pasaba? Decidí que la alegría que me da actuar supera con creces el estrés fugaz que sentía. Estoy muy contento de haber seguido adelante”, escribió.

”Me costaba hablar de esto porque siempre me educaron para mantener este tipo de cosas en secreto. Pero estoy intentando ser más transparente sobre mis dificultades para que no se malinterpreten. Comparto todo esto con la esperanza de que todos podamos encontrar una forma de estar más conectados. Me gustaría aportar mi granito de arena para ayudar a otras personas que también padecen esta enfermedad”, reflexionó.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es causada por la bacteria Borrelia burgdorferi y se transmite a través de la picadura de garrapatas infectadas, principalmente las garrapatas de patas negras o garrapatas de venado. Se da con más frecuencia en el hemisferio norte, con gran incidencia en Estados Unidos.

Entre los síntomas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) describe erupción cutánea (eritema migratorio), fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular y articular. Si no se trata, la enfermedad puede diseminarse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso, causando artritis, problemas cardíacos y neurológicos.

Por fortuna, la enfermedad de Lyme se trata con antibióticos, como doxiciclina, amoxicilina, o ceftriaxona, según la etapa de la enfermedad y los síntomas. Es muy importante cumplir con el tratamiento indicado y no interrumpirlo, para que el cuadro no se agrave.

Las picaduras de garrapatas proliferan en los meses de verano, cuando están más activas y las personas pasan más tiempo al aire libre. Pero esto puede extenderse a los meses más cálidos de principios del otoño, o incluso a finales del invierno si las temperaturas son inusualmente altas.

Los ciervos en el hemisferio norte son grandes fuentes de sangre para las garrapatas y son importantes para la supervivencia y el desplazamiento de estos vectores a nuevas áreas, lo que aumenta el contacto entre las personas y las garrapatas que portan las bacterias.

Prevención

Evitar las áreas silvestres, especialmente durante los meses más cálidos, aunque la exposición a las garrapatas puede ocurrir en cualquier momento.

Usar ropa de colores claros para poder ver si se le suben garrapatas.

Aplicar repelentes de insectos sobre la piel descubierta.

Usar pantalones largos, camisas de manga larga y zapatos que cubran todo el pie.

Meter las piernas de los pantalones en las medias y las remeras dentro del pantalón, tratando de que no queden ingresos entre las prendas para los insectos.

Usar un sombrero para mayor protección.

Revisar y atender a las mascotas, especialmente a los perros, y en caso de presentar garrapatas quitarlas y recurrir al veterinario.

(DIB)