Preocupación por el aumento de alquileres: “Casi todos los propietarios están esperando que el inquilino se vaya”

La disparada de los precios generada por la inestabilidad económica posterior a las PASO reavivó una de las grandes preocupaciones de muchos olavarriense: el aumento de los alquileres. En este marco, Infoeme dialogó con algunas representantes del rubro inmobiliario para que den su visión sobre la situación: “Al día de hoy casi todos los propietarios están esperando que el inquilino se vaya para poder actualizar los números”.

Como era de esperar, los alquileres no quedaron fuera de la corrida inflacionaria registrada desde las últimas elecciones: los propietarios aseguran que quedaron completamente “desactualizados”, aunque, por ley, no pueden actualizar los precios antes del año, lo que genera preocupación en muchos sectores.

Hoy en día, el piso para el alquiler de un departamento estándar -dos habitaciones con cochera-, en una zona relativamente céntrica, es de 150 mil pesos aproximadamente. Uno de las mismas características pero en Pueblo Nuevo puede estar en 80 mil, mientras que en sectores como en Barrio Jardín pueden llegar a los 50 o 55 mil. Luego de la disparada inflacionaria, estos valores podrían subir hasta más de un 20 por ciento.

Constanza, una representante del rubro inmobiliario local, afirmó que esta situación de tener que aplicar los incrementos de forma anual es lo que complica las cosas.

“Como por ley tenemos que actualizar los valores de forma anual, se genera un gran desfasaje: con una economía tan fluctuante como la de hoy eso se hace dificilísimo, los precios de los alquileres van quedando muy desactualizados”, explicó Constanza.

“Lo que hacemos es apelar a la buena voluntad del inquilino y tratar de llegar a un acuerdo para poder implementar ciertos aumentos que hagan un poquito más razonable el valor, tenemos que actuar como intermediarios para que la situación, en ese caso, no sea tan desproporcionada para el propietario”, agregó.

De la misma manera actúa Marisa, otra de las referentes consultadas: “como el aumento, por ley, debe ser anual, nosotros no lo podemos tocar, pero tratamos de negociar con el inquilino para ir aumentando de a poco y que dentro de todo no quede tan desactualizado”.

“Porque sino el inquilino está pagando, supongamos, 40, cuando en realidad tendría que estar pagando 80. Ahora los valores aumentaron en un 20 por ciento, pero eso, a su vez, ya va a estar muy desactualizado para cuando toque volver a ajustar”, manifestó la profesional.

De acuerdo a los referentes del rubro, la ley de alquileres dejar a los propietarios “sujetos a alquileres que sí o sí van a quedar atrás de la inflación”, lo que hace difícil la situación para las dos partes.

“Los inquilinos pueden negarse a ese ajuste, porque la ley dice que sólo se debe hacer de forma anual, el tema es que uno sabe que si ese ajuste no se acepta lo más probable es que, al terminar el contrato, el propietario no le quiera renovar, y hoy en día eso se torna complicado, porque la oferta es muy poca y la demanda muy grande, la gente no consigue para alquilar en Olavarría”, explicitó Constanza, quien aseguro que, dada la situación, hoy en día la gente prefiere vender.

“La verdad es que hoy los propietarios están esperando que el inquilino se vaya, o por lo menos que termine el contrato, porque ese es el momento en que puede empezar de cero, o sea, actualizar los valores de acuerdo a este disparo de la economía”, precisó.

De esta manera, ambas referentes coincidieron en que, aunque ahora los precios aumentaron en un 20 por ciento, “ese valor, a su vez, ya va aquedar muy desactualizado para cuando toque por ley ajustar”.

“Estamos esperando que se modifique la ley, que se implementar algo que permita actualizar los valores de forma coherente, antes del año, porque seguir de esta manera hace que inequívocamente el propietario quede atrasado”, concluyeron.