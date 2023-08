"Colaboramos para que el pase entre la escuela secundaria y la universidad nos sea tan traumático"

El tránsito de la escuela secundaria a los estudios superiores es materia de preocupación tanto para estudiantes y familias como para docentes, que se desempeñan en ambos niveles. Las dificultades que se presentan son de distinta índole y esto último se ha convertido en una temática de interés y abordaje en las escuelas y desde las universidades buscando modos de articulación.

El Proyecto Puente surge con la finalidad de retomar y profundizar los saberes trabajados a lo largo de la escuela secundaria, que serán requeridos en los ingresos o materias de los primeros años de los estudios superiores, tanto en lo que corresponde a contenidos de Matemática, presentes en la mayoría de las carreras, sean los cursos de ingreso o en materias de primer año, como los correspondientes a Física, Química y Biología, requeridos en varias de las elegidas por los estudiantes; y también Técnicas de Estudios, como aporte a quienes pretenden ingresar a carreras de mayor contenido teórico.

Esta iniciativa que es inédita, en comparación con Municipios de la región, ofrece de manera gratuita la oportunidad a estudiantes de afianzar y profundizar contenidos básicos y modos de trabajo y estudio propios de cada disciplina, para un mejor desempeño en el ingreso a la vida universitaria y la permanencia de los estudiantes en el nivel superior.

La directora del Museo de Ciencias e integrante del equipo docente Rosana Filippi se refirió a una nueva edición del Proyecto Puente Educativo, que se iniciará el próximo martes 22 de agosto en el Museo de la Ciencias.

La inscripción se inició hace una semana atrás y cuenta con un cupo limitado de inscriptos por materia. La convocatoria está destinada puntualmente a estudiantes de sexto año de las escuelas tanto de gestión estatal como privada del Partido de Olavarría, además de estudiantes egresados del nivel secundario.

Cabe recordar que la actividad se desarrolla de agosto a noviembre de 2023, con clases semanales, que tendrán una duración de hora y media o dos por asignatura.

El equipo docente está integrado por Rosana Filippi, Mariela Cobio, Fernanda Faedda, Teresita Andrich en Matemática, Silvina Capelletti en Física, Gisela Croce en Química, Ivone Olivetto y Bruno Vitale en Biología y Carlina Taborda en Técnicas de Estudio.

Dentro de los contenidos de cada taller se hará la revisión teórica de contenidos, resolución de ejercicios y problemáticas, consulta de dudas, intercambio de opiniones y formas de abordaje para la resolución de problemas; recomendaciones didácticas para el estudio de cada una de las disciplinas y trabajo con materiales de cada materia basados en los ingresos a las diferentes carreras.

“El Proyecto Puente surge institucionalmente en el año 2015 desde el Museo de las Ciencias, con el apoyo del Gobierno Municipal, que siempre apostó a la educación”, afirmó Rosana Filippi, quien integra el equipo docente del Proyecto Puente.

Como docente e impulsora de la propuesta, Filippi expresó que “siempre fue una preocupación el tránsito de la escuela secundaria al nivel superior, ya sea terciario o universitario, esa preocupación, me llevaba como profe del nivel secundario a acompañar a los estudiantes para que esta nueva vida, este cambio no sea tan traumático. Entonces acompañaba desde la materia de Matemática pero después nos dimos cuenta de que en diferentes facultades el ingreso no comprendía solo Matemática y empezamos a incorporar otras materias y se pudo oficializar el programa, con Matemática, Física, Química y Biología”.

“Colaboramos con el ingreso de las carreras que ofrece la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con el ingreso pertinente, pero nosotros como equipo colaboramos con las herramientas o profundizamos contenidos que se desarrollan durante el secundario”, agregó.

“No sólo trabajamos con las materias que se están dando en el ingreso, también colaboramos con materias que son necesarias durante el primer año. Son pocos los cursos que tienen la orientación en Naturales, que tienen por ejemplo materias como Matemática, Física y Química en los tres años”, sostuvo. Al mismo tiempo planteó que “el resto de los chicos que cursan otras orientaciones, que posiblemente también vayan a estudiar Ingeniería o Medicina no tienen estas materias específicas, para ellos es muy importante cursar los talleres del Proyecto Puente que los puede aggiornar en estos contenidos que quizás no tuvieron en el secundario, que no necesariamente van a ser materias eliminatorios de un nivel de ingreso pero si para la cursada y para poder garantizar una permanencia, es muy importante tener estos contenidos y herramientas afianzadas”.

La profesora Rosana Filippi señaló que “cada taller tiene un cupo de 35 estudiantes. La duración de los talleres es de dos meses, de forma intensiva, porque la persona que tiene intenciones de cursar Ingeniería, se anota en Matemática, Física y Química, tienen tres días, que sería como un secundario paralelo”.

Sobre la incorporación de la materia de Técnicas de Estudios, Filippi valoró que “gran parte del alumnado sale sin saber expresarse, interpretar un texto, armar un currículum y no todos van a estudiar materias que en su ingreso tengan Matemática, Física y Química, los chicos que optan por una carrera como Psicología o Abogacía donde los contenidos son más teóricos les va a venir muy bien este acompañamiento de la materia de Técnicas de Estudios. Es la que más alumnos tiene, que dividimos en tres talleres, porque los chicos son conscientes de esta necesidad que tienen de cursar una materia teórica como Técnicas de Estudias, que los enseñe a interpretar un texto”.

Sobre la convocatoria a estudiantes, Filipppi considero que es “necesario acercarnos a la mayoría de los alumnos de sexto año para poder hablar con ellos y explicar de qué se trata la propuesta, les contamos que cuando se inscriben en el botón que aparece en la página web del Municipio www.olavarria.gov.ar se realizan diferentes preguntas, por ejemplo si tienen definida su carrera para poder bajar la información para trabajar acorde al ingreso”.

Rosana Fillippi remarcó que “todo el proyecto es sumamente importante, es importante que los estudiantes se puedan sumar o que consideren esta propuesta, que es una oportunidad que brinda el Municipio, que es gratuita, en relación a lo que significa un acompañamiento de un profesor particular”.

“Es importante concientizar a nuestros chicos que no pierdan esta oportunidad”, enfatizó. En la misma línea aseguró que “no solo es importante el ingreso sino la permanencia en este primer año, que quizás sea el más movilizante, porque es toda una vida nueva”.

“Cuando terminamos el taller invitamos a profesores de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Medicina, que son las carreras más elegidas, para que estén en contacto con los alumnos, en un ambiente chico, donde se sienten contenidos, aparte tienen la posibilidad de sacarse un montón de dudas acerca de cómo es la cursada, cómo es el régimen de presencialidad, cómo es la aprobación, cómo es la promoción, qué pasa si les va mal, entonces los chicos empiezan a perderle un poco de miedo”, aportó como integrante del equipo docente del Proyecto Puente.

“Nosotros colaboramos desde nuestro lugar para que el pase entre la escuela secundaria y la universidad nos sea tan traumático”, manifestó.

El propósito del proyecto es compartir un espacio de trabajo de contenidos básicos y metodología de estudio de Matemática, Física, Química, Biología y Tecnologías de Estudio, que se desarrollan a lo largo de diferentes años de la escolaridad secundaria, con una mirada hacia lo que el nivel superior requiere fundamentalmente en los ingresos y materias del primer año.

Entre las actividades contempla la revisión teórica de contenidos, resolución de ejercicios y problemáticas, consultas de dudas, intercambio de opiniones y formas de abordaje para la resolución de problemas; recomendaciones didácticas para el estudio de cada una de las disciplinas y trabajo con materiales de cada materia basados en los ingresos de diferentes carreras.