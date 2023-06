Por violencia de género, “La Tota Santillán” recibió una condena de 5 años  y 6 meses

Ricardo Daniel Carías, el conductor de televisión y productor musical conocido popularmente como “La Tota Santillán”, fue condenado a 5 años y medio de prisión en la causa por violencia de género en la que lo denunció su expareja Sol Fiasche y madre de sus dos hijas hace casi una década.

La sentencia fue fijada por el Tribunal N°7, por el delito de ejercer violencia de género y amenazar a su ex pareja y madre de dos de sus hijas. La pena supera incluso al pedido, dos semanas atrás, del fiscal acusador Oscar Ciruzzi, que había requerido cuatro años y seis meses, mientras que la querella había exigido hasta 18 años de prisión.

De todos modos, el animador seguirá libre mientras la condena en su contra no sea confirmada por la Cámara Criminal y Correccional.

Según la denuncia en su contra, además de golpear a la mujer, el animador también está acusado de amenazar a su ex suegro y a una antigua empleada doméstica. Incluso, el fiscal también acusó a Carías de un intento de extorsión contra su excontador y de robarle el celular.

Historia de violencia

En su exposición frente al juez Alejandro Noceti Achával, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 7, el fiscal relató uno de los episodios, ocurrido en el año 2013, cuando Carías, su pareja y las hijas vivían en el barrio porteño de Belgrano.

“En cada amenaza renovaba el dolo y la intención de continuar con sus acciones y esto debe entenderse en un análisis de género global relacionado con el resto de los hechos”, resaltó Ciruzzi.

Asimismo, el fiscal relacionó lo que vivió la ex pareja con dos secuencias en las cuales fueron víctimas otras dos personas, una ex empleada doméstica de la pareja y, por el otro, el ex suegro.

En 2017, el conductor y figura del circuito de cumbia había sido detenido por hurtar mercadería en un local de Vicente López.

Fuente: Diarios Bonaerenses.