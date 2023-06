Con Vergel a la cabeza, la UCR se afianza para competir con candidato propio

A la espera de las definiciones nacionales y provinciales, la Unión Cívica Radical (UCR) de Olavarría se mantiene activa con la idea de competir con un candidato propio en la interna de Juntos por el Cambio contra la lista que encabezará el intendente Ezequiel Galli.

“Tendremos un candidato o candidata”, anunció Gonzalo Dolgaray, semanas atrás cuando se realizó el recambio de autoridades. Las miradas en ese momento apuntaron a la concejal y nueva presidenta del partido Belén Vergel, quien mantiene desde hace tiempo una intensa agenda con vecinos e instituciones de la ciudad.

La abogada de 43 años, casa y madre de Bruno de 12 años y Ciro de 10, ratificó días atrás en una entrevista con Radio Olavarría su voluntad de seguir recorriendo los barrios, “como hace años”.

“El trabajo en el Concejo es imposible realizarlo como corresponde si vos no tenés puesto los pies en el territorio, si no tenés caminada la calle, si no tenés el contacto cuerpo a cuerpo con el vecino para saber lo que le está pasando”, sostuvo.

Vergel trabaja codo a codo con Sebastián Matrella y de ese binomio saldrá el postulante de la UCR para competir con Galli. En el partido se entusiasman con el perfil de la actual concejal. “Tiene una militancia reconocida de hace años dentro del partido y la gente la conoce”, señalan. También creen que ser mujer es un plus: “Es el tiempo de ellas en general. Belén es profesional, tiene trayectoria en el sector privado y militancia en el sector público”.

El radicalismo tendrá el 12 de junio la Convención Nacional donde se tomarán definiciones políticas de relevancia para definir el rol del centenario partido dentro de Juntos. Mientras llegan esas precisiones, los representantes locales sostienen su tarea diaria para llegar lo mejor posicionado posibles al cierre de listas el 24 de junio.