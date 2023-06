Denuncia que el transporte interurbano dejó a sus hijos varados por falta de espacio

Una madre de Loma Negra denunció que sus hijos de 13 y 15 años quedaron varados en Del Valle y La Rioja luego de que el transporte interurbano de colectivos decidiera no llevarlos a la localidad ya que iba cargado.

"No es la primera vez que me los dejan tirados, no te imaginas la angustia que tengo", acusó la madre desesperada por la situación que atravesaron sus hijos en la tarde-noche de este sábado.

Frente a esto último, explicó: "En la avenida Del Valle y La Rioja, no los quisieron subir, porque a esa altura ya no había lugar en el colectivo, ahora tienen que esperar una hora y quince minutos más o menos pasa si viene con mucha gente, va a tardar más y cabe la posibilidad de que queden otra vez varados ahí".

Sobre los reclamos que ha realizado, planteó: "Llamo a la empresa y no te atiende nadie, llamé a la terminal y me dicen que ellos no pueden hacer nada, me he cansado hacer denuncias al 147".

"En este momento, mis hijos menores de edad quedaron varados en un lugar, mira la hora que es y no pudieron tomar el colectivo hacía 45 minutos que estaban esperando", insistió la mujer y reivindicó: "Esto pasa a la mañana temprano, al mediodía, así sucesivamente porque se manejan así".