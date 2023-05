Suspendieron un evento para juntar fondos: “Basta de perseguir y castigar el trabajo digno”

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) emitió un comunicado en el que acusó al área de “control urbano de Galli” de haberle suspendido un evento que realizaron en la noche del viernes en la sociedad de fomento Provincias Unidas y que tenía como objetivo “juntar fondos para comprar una sublimadora” para la cooperativa de trabajo autogestionada por diez mujeres desocupadas que desean acceder a un trabajo digno.

En este marco, denunciaron que en reiteradas oportunidades se acercaron al municipio a pedir ayuda para comprar este tipo de herramientas necesarias para la cooperativa, sin embargo afirmaron que “las respuestas por parte de Diego Robbiani siempre fueron negativas aduciendo que les parece muy bien lo que hacemos pero que no tienen fondos para eso”.

“Siempre lo mismo, se sacan el lazo de encima, no generan ninguna fuente de trabajo ni se hacen cargo de su rol como Estado y eso ya no nos sorprende, pero cuando nosotras generamos esa fuente de trabajo por nuestra cuenta, no te colaboran con nada y ahora, encima, lo que si llega a sorprendernos es que nos suspenden los eventos que realizamos para juntar la guita que ellos mismos nos niegan”, indicaron.

Frente a esto, señalaron: “No entendemos qué es lo que buscan con esta persecución. ¿Será que pretenden que no laburemos? ¿Para poder decir después que somos vagas y vagos? ¿Será que pretenden poner palos en las ruedas hasta que nos cansemos y nos demos por vencidas? ¿Será que la comodidad de sus mansiones les quita la empatía?”.

Sobre lo ocurrido en la noche del viernes explicaron: “No sólo, no pudimos juntar los fondos que necesitamos sino que perdimos la plata invertida que, en parte, eran fondos de la sociedad de fomento que a su vez ésta utiliza para llevar adelante el comedor barrial y por esto también se va a ver afectado”.

El comedor "Pocho Leprati" alimenta a 80 personas 3 días a la semana desde hace más de 4 años y aclararon que este espacio “tampoco recibió ayuda por parte del gobierno de Galli”.

Al respecto del operativo policial que concretó la clausura del evento retomaron “es un capítulo aparte, porque a pesar de que la suspensión fue de lo más pacífica” ya que no se resistieron y sólo pidieron explicaciones, acusan que fueron rodeados por una gran “cantidad de móviles policiales”.

Este acto policial provocó que las dos calles quedaran interrumpidas al tránsito y en consecuencia indicaron: “Vecinas y vecinos comenzaron a salir de sus casas alterados pensando que algo muy malo había sucedido exponiéndonos de esa forma negativa ante el barrio, en resumidas cuentas nos trataron como delincuentes comunes”.

“Toda esa policía debería de caerles a ellos que son un gobierno de corruptos nosotras, somos laburantes que tratamos de afrontar una crisis económica pocas veces antes vista, intentamos hacernos de las herramientas que nos permitan afrontar el escenario venidero, el cual sabemos aún peor que el actual, pero el gobierno de Galli, así como lo hizo la semana pasada con trabajadores de la Federación Rural”, expresaron.

Y añadieron: “Nos manda a la policía con un súper operativo a suspender un evento a beneficio mientras le permite a sus funcionarios vender terrenos truchos, que se quedan con las tarjetas de alimentos de la gente más necesitada, que entreguen casas del ‘TUVI’ a sus secretarias, que sus proveedores sean también sus concejales y tantos etcéteras más, o como perjudica a los trabajadores cartoneros metiéndoles en la ciudad una empresa privada como ‘GIRO’ para que les perjudique en su laburo y les quite el recurso del que viven”.

Pese a esta situación afirmaron: “No van a lograr desmoralizarnos ni doblegar nuestra vocación de salir adelante ni nuestro espíritu de lucha, de una u otra manera vamos a obtener nuestras herramientas de trabajo”.

“Somos una más de las tantas unidades de trabajo que se van gestando dentro del Frente de Organizaciones en Lucha ( FOL ) y por eso sabemos que no estamos solas sino que estamos organizadas con más laburantes como nosotras, con más asambleas Barriales y más Organizaciones Sociales y un día vamos a poner las cosas en su lugar”, continuaron.

Seguidamente adelantaron que van a decidir en asamblea cuándo se manifestarán en el paseo Jesús Media y precisaron: “Las bandas que iban a tocar la noche en que nos suspendieron van a tocar en este evento para difundir la injusticia y vamos a estar solicitando a la población que colabore con lo que pueda para que logremos comprar la sublimadora que tanto necesitamos en nuestra cooperativa textil de trabajo porque sabemos que es por ahí y que a la gente sólo la ayuda la gente”.

“Basta de perseguir y estigmatizar a las y los trabajadores y trabajadoras. Basta de gobiernos corruptos”, cerraron.