La familia de Sofía denunció graves amenazas: “Nos dijeron que nosotras íbamos a ser las próximas”

La concentración realizada esta mañana en las afueras de la sede de la Fiscalía local para pedir justicia por el crimen de Sofía Belén Vicente fue escenario de impactantes declaraciones por parte de las familiares de la joven, quienes manifestaron que fueron amenazadas de muerte debido a la movida que están llevando a cabo a pos de que se aclarezca el caso.

La concentración, que tuvo lugar a las 10.30 de esta mañana, estuvo signada por fuertes consignas, entre las que se contaron “por Sofí y todas las que no están” y “marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo”.

En ese marco, Mariela Vicente, la tía de Sofía, expresó su preocupación por diferentes amenazas que recibió desde que comenzó con sus reclamos para pedir por el avance de la causa. “Hoy es Sofía, mañana puede ser la hija de cualquiera”, lanzó.

"Son unos hijos de puta, esto no se le hace ni a un animal. Sofía era una persona que no tenía problemas con nadie, no sé por qué hicieron esto estos tipos”, declaró, visiblemente conmovida, la tía de la joven.

Hasta el momento, sólo hay un detenido por el caso: un ex policía Pablo Martín Olalde, que fue imputado como coautor del hecho.

"Vamos a seguir realizando estas marchas hasta que aparezcan todos, no se los pudo haber tragado la tierra. no me voy a cansar, no tengo miedo, ni siquiera ante las amenazas”, afirmó Vicente.

“Nos dijeron que borráramos las publicaciones porque sino íbamos a ser nosotras las próximas”, agregó sobre las amenazas que recibió el núcleo familiar de la joven.