Weisz: "Somos trabajadores de la cultura y debemos unirnos a la lucha mostrando mostrando lo que hacemos"

En la tarde de este jueves hubo un nuevo cacerolazo y debate cultural en Olavarría contra el DNU creado por Javier Milei.

Referentes de la Asamblea Feminista y Disidente de la ciudad llegaron al Paseo Jesús Mendía: "Esta movilizarán se hizo para exigir un plan de lucha y un paro nacional urgente".

"Como feministas, transfeministas, seguiremos luchando. Las medidas son i", sostuvieron.

Además, en el Teatro Municipal (en frente) se reunieron artistas independientes, referentes de centros culturales, integrantes del CPA y del Conservatorio de Música ya que se vieron más afectados y conmovidos frente a la derogación de la Ley Nacional del Teatro 24.800, el desfinanciamiento del INCAA y del Instituto nacional de la música, y en general, el menor acompañamiento del Estado en la cultura.

Juan Manuel Weisz, profesor de Antropología en la UNICEN y referente del Espacio Cultural Insurgente, estuvo presente en la asamblea y tomó la palabra. "Hay que unificar todas las luchas, ser claros, como movimiento cultural amplio que somos, y tomar una serie de medidas y acciones para continuar", dijo.

Además, valoró este primer encuentro y el objetivo de "plantear las discusiones porque somos trabajadores de la cultura". Propuso "unirse a las movilizaciones que se están dando y comenzar a realizar actividades en espacios públicos donde mostramos y mostremos lo que hacemos como colectivos, como artistas de las distintas disciplinas".

"Me parece que es fundamental no tomarnos vacaciones, no ser como la CGT que llama a un paro dentro de un mes", sentenció.

Por otro lado, Facundo Pereyro, Cirquero realizó una propuesta y reflexionó sobre como ponerle el cuerpo a los reclamos.

"Muchas veces las concentraciones nos quedamos con el cantar, con el golpear, con el hacer ruido que necesitamos. Acá, en la sociedad, lo que tenemos es siempre el impulso creativo. Tenemos música, tenemos arte, teatro y tenemos muchas cosas para hacer".

Por ejemplo, a Facundo los festivales le parece un punto interesante, sin embargo, "para planificar una movida de ese estilo hay que venir el próximo jueves con propuestas y acoplarnos a las movilizaciones. El momento que tenemos es para hacer más ruido, levantar la voz".