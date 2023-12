El Espacio Cultural Insurgente se posicionó contundentemente frente al DNU y la "ley ómnibus"

Desde el Espacio Cultual Insurge se vieron en la necesidad de hacer pública su posición frente a las medidas dictada por el actual gobierno nacional que "perjudican y atacan nuestras libertades democráticas".

En el comunicado que compartieron esta tarde, dan cuenta que "desde el primer momento contra el DNU del gobierno de Javier Milei. Lo hacemos también contra el paquete de reformas legislativas que se presentaron en la denominada <ley ómnibus>”.

"Lo hacemos no solo como una declaración de principios sino impulsando la huelga general activa y la acción directa. Movilizándonos y poniendo el cuerpo para enfrentar las medidas represivas con la que se intentan hacer pasar el ajuste y destruir las conquistas obreras", argumentaron.

Explicaron que "muchos de los que conforman el espacio son inquilinos y saben que no hay igualdad entre las partes a

la hora de firmar los contratos de alquiler".

Asimismo, manifestaron que han sido afectados por "los aumentos desmedidos a los servicios públicos entregados a las empresas que buscan lucrar con nuestras necesidades más básicas".

"Porque también somos trabajadorxs asalariados y sabemos que la única libertad de la que habla Milei es la de los patrones. Por eso ataca todos nuestros derechos dejándonos expuestas a la “libertad de mercado” que es la de morirnos de HAMBRE", expresaron en el comunicado.

Y agregaron: "Le decimos NO a la derogación de la Ley Nacional del Teatro 24.800, con la consecuente desaparición del Instituto Nacional del Teatro, junto a la Ley de No Demoliciones de Salas Teatrales y Espacios Culturales 14.800. No al desfinanciamiento del INCAA y del Instituto nacional de la música. Desde Insurgente hemos enfrentado siempre desde la autogestión, forma de organización propia de la clase obrera a la que pertenecemos, todo intento de privatización y mercantilización de nuestras identidades y formas expresivas".

A su vez, han sido parte "de las luchas por la defensa de los derechos humanos, denunciando la represión Estatal desde la lucha antirrepresiva, contra el gatillo fácil y la represión policial a las y los pibes de las barriadas. Parte de las luchas contra la impunidad de los genocidas de ayer y de hoy, y las luchas feministas".

"Porque la derogación de la ley de tierras es un claro giño para la rapiña y una entrega a las corporaciones internacionales del extractivismo minero, sojero e inmobiliario. Mientras se criminaliza y persigue a los pueblos originarios. Siempre vamos a estar del lado de la lucha de nuestros hermanos y hermanas que enfrentan un genocidio constante", continuaron desde Insurgente, "por Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, y todas las personas asesinadas y perseguidas por luchar".

Por todo esto, desde Insurgente "no negociamos nuestras libertades que no se reducen al mercado. Vamos a estar en la calle cortando, cantando y manifestándonos como lo hemos hecho siempre. Porque los espacios públicos son nuestros. Nos vamos “asociar ilícitamente” a festejar la insurgencia siempre. De diez, de a cien, de a miles. Reivindicando lo público-comunitario como construcción horizontal y desde abajo porque creemos en la construcción de un Poder Popular desde y para el pueblo trabajador", concluyeron los referentes del Espacio Cultural, en el mensaje de posicionamiento.