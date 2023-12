Este jueves habrá un nuevo cacerolazo en Olavarría contra el DNU de Milei

Desde la Asamblea Feminista y Disidente convocaron a un nuevo cacerolazo ante "la inconstitucionalidad del DNU y la Ley Ómnibus que atropella todos nuestros derechos laborales, sociales, quebranta nuestro aparato productivo y lesiona nuestra soberanía".

En este sentido, aseguraron que se movilizarán para exigir un plan de lucha y un paro nacional urgente.

"Como feministas, transfeministas no daremos ni un paso atrás, seguiremos luchando, parando la olla, en las calles, acompañando los abortos, estando, estando, porque hay un estado que se ha olvidado y niega a quién le debe respuestas y es al pueblo, no a la casta de la que tanto criticaron no ser parte", concluyeron.