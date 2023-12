Bahía Blanca: Desalojaron fiestas clandestinas y pidieron “empatía y consideración” tras el temporal

La municipalidad de Bahía Blanca desalojó durante los festejos de Navidad cuatro locaciones donde se llevaron a cabo fiestas clandestinas, en el marco de la situación tras el temporal del 15 de diciembre pasado, que dejó personas fallecidas y heridas de gravedad, destrozos, pérdidas millonarias y cientos de viviendas sin luz ni agua.

“El balance desde lo laboral es altamente positivo, desde la conciencia colectiva que habíamos pedido no es positivo”, expresó el titular de la Agencia de Seguridad, Emergencias y Respuesta Inmediata de la comuna, Federico Montero, a medios locales.

“Le pedimos a la gente que tenga más consideración”, sostuvo el funcionario, y añadió que “estas fiestas no tenían la habilitación correspondiente”.

Según el portal de La Nueva, "todas estas fiestas se hacen por fuera de los esquemas habituales, por lo que no hay control alguno. Toda persona que asiste va a un lugar donde no hay habilitación. Por ejemplo, no hay ambulancias ni control de lo que se expende. Esto lo tenemos que desalentar bajo todo punto de vista”.

En la misma línea, el funcionario Montero pidió “empatía” para los próximos festejos de Año Nuevo. “Cada cual disfruta de las fiestas como lo considera, pero volvemos a pedirle a la gente que tenga más consideración. Todas las personas que están trabajando en estos operativos son las mismas que lo vienen haciendo desde hace ocho días, conteniendo la emergencia que sufrió Bahía Blanca. No sé si llegamos a comprender la magnitud de lo que pasó”, aseguró.

El operativo para el próximo fin de semana va a ser mayor, según expresó Montero: “Para el próximo fin de semana va a ser lo mismo y prevemos mayor movilidad. Armamos un operativo con más de 110 inspectores de tránsito afectados, con más de 15 personas en la parte de fiscalización y con las guardias de Defensa Civil reforzadas”, concluyó.

Fuente: DIB.