Previaje 3: cuándo arranca y en qué meses se podrán usar los descuentos

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, aseguró que la tercera etapa del plan PreViaje se implementará "a contra temporada" para poder "viajar en octubre y noviembre".

El funcionario adelantó que en breve se anunciará la próxima edición del programa PreViaje, focalizada en las temporadas medias y bajas.

Lammens precisó que esté año el plan tendrá alcance para viajar "en octubre y noviembre, con el mismo formato en cuanto a la devolución y para todos los destinos".

"PreViaje 3 va a ser contra temporada, diferente, estratégico. Un PreViaje que permita que la industria del turismo sea sostenible, diferente al que ayudó a sacar al sector de la crisis más importante que tuvo y que ahora apunta a otro rol", expresó el funcionario.

Y acotó que toma "como un elogio toda la expectativa que se había generado con una herramienta que hace dos años no existía y que ahora pareciera que la gente no viaja sin PreViaje y que la industria no termina de arrancar sin el PreViaje. Eso habla de una política pública que fue virtuosa, que fue reconocida por todos los sectores políticos y sobre todo que fue reconocido por la gente".

El mecanismo de esta edición será igual que el de las anteriores: el viajero obtiene un 50% de reintegro en base a las compras realizadas en servicios turísticos. Ese dinero, que se devuelve en una tarjeta de débito, podrá ser utilizada por el viajero una vez que esté en el destino.

El beneficio tiene un monto límite de $100.000 por persona mayor de 18 años. Esto quiere decir que se reintegrará hasta $100.000 como máximo en gastos de alojamiento, transporte aerocomercial regular de cabotaje y transporte terrestre. El reintegro en otros servicios como alquiler de automóviles es de $5.000 como máximo.

Por otra parte, el valor mínimo de cada comprobante que se cargue en el sistema es de $1.000 y no hay un límite para la cantidad de comprobantes. Para acceder al beneficio, los gastos deben sumar al menos $10.000.