Para Matrella, el conflicto por la falta de gasoil “no va a mejorar a corto plazo”

La falta de combustible continúa generando conflictos en el sector productivo y el campo ya anunció en las últimas horas que saldrá a las calles a manifestar su descontento por la situación que se agrava aún más. En este contexto, el productor local y concejal de la UCR-Juntos, Sebastián Matrella habló con Infoeme y expresó que el conflicto por la faltad e gasoil “no va a mejorar a corto plazo”.

Tras el anuncio de paro para el 13 de julio, anunciado por la Mesa de Enlace, Matrella sostuvo que “es una movilización para demostrar el descontento de lo que está pasando con la economía y principalmente por la falta de gasoil que está golpeando muy fuerte no solamente al sector agropecuario, sino también a las demás producciones y al transporte”.

Sobre las situaciones que atravesó como productor en estos últimos dos meses reconoció que hubo momentos en los que “no conseguía combustible para hacer funcionar un motor”. “En mi caso soy productor chico, pero me vi complicado al momento de salir al campo, tuve que buscar en varias estaciones de servicio un poco de combustible para viajar”, afirmó.

Frente a esto, señaló: “Acompaño la medida de la Mesa de Enlace, considero que está muy bien que no se corten las rutas y no se le complique más la vida a la gente, pero si manifestarse y mostrar el descontento con lo que está pasando y tratar de hacer reaccionar al gobierno para que encuentre una solución a todo esto”.

En este escenario de incertidumbre que afecta al sector productivo del país y al cual Olavarría no queda exento, el concejal afirmó que “la situación no va a mejorar a corto plazo, porque hoy Argentina esta desbalanceada del precio de combustible a nivel internacional”, al mismo tiempo agregó: “Hay muchas empresas que importaban, pero ya no están importando porque no le es negocio venderle al mercado interno, la única empresa que lo está haciendo es YPF, pero a perdida”.

“El gobierno tiene la problemática de que los valores de combustible repercuten en la inflación que hoy esta altísima, realmente es un problema complejo el que estamos pasando”, continuó.

Matrella coincidió en que “la guerra de Rusia con Ucrania afectó todo esto” ya que “ha hecho elevar los precios del crudo a nivel internacional” y explicó: “Argentina como tiene un crudo a precio interno que es mucho más económico la importación se reduce y eso ha significado que en plena cosecha y siembra, la demanda del sector agropecuario fue colapsando el tema de combustible y no se consigue”.

“Se habla de un 15 % de combustible que estaría faltando para cubrir las necesidades, es un margen importante”, agregó y concluyó que esta semana también se vio afectada la llegada de “mercadería a los puertos, eso también impacta en la venta de commodities al exterior y la entrada de dólares”.