Hinojo: encontró un murciélago, lo capturó y tiene que “mantenerlo vivo” hasta el lunes

Un vecino de Hinojo fue protagonista de un alarmante hallazgo al regresar de su trabajo, momento en el que se encontró con un murciélago posado justo en la puerta de su casa.

Ante las insistentes alertas emitidas por las autoridades sanitarias sobre los diversos casos de rabia registrados a lo largo y ancho el país, el hombre -que se percató de que se trataba de un murciélago recién después de haberlo capturado- decidió resguardar al animal hasta que se le puedan realizar las pruebas correspondientes.

El hecho se dio en la madrugada de este jueves, momento en el que el hombre llegó a su vivienda, ubicada en la Calle 16 al 1.700 de dicha localidad.

“Llegué de trabajar alrededor de las 5 de la mañana y me encontré con algo que estaba agarrado a la puerta, quieto, la verdad que no vi bien y pensé que era una mariposa o algo así, entonces agarre un frasco, lo capturé y recién ahí, cuando lo miré bien, me di cuenta que era un murciélago”, relató el Juan, el vecino que dio con el animal.

Fue justamente en ese momento en que, después de hacer diferentes averiguaciones, desde el área de Bromatología recomendaron que mantenga al animal hasta el lunes para poder someter al animal a las pruebas pertinentes.

“Me dijeron que como por el feriado y el fin de semana no hay nadie de bromatología hasta el lunes, que trate de dejarlo así en estos días”, contó el vecino de Hinojo, que se ocupó de agujerear el frasco y dejarlo en un lugar fresco para que el animal sufra lo menos posible.

“Traté de asegurarme de que tenga aire y de que esté en un lugar fresco, pero yo lo veo muy débil al animal, no sé si aguanta hasta el lunes”, contó Juan.

Según indican las autoridades sanitarias, lo que hay que hacer en estos casos es, precisamente, “todo lo contrario a lo que la mayoría de la gente hace, que es matarlo”.

Según Osvaldo Rinaldi, presidente del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, la gente no debería “ensañarse”, ya que “aunque pueden estar infectados con rabia, los murciélagos que cumplen una función ecológica importantísima”.

“Son insectívoros y ayudan a controlar a los insectos que transmiten enfermedades”, precisó.

De todas maneras, afirmó que “la gran mayoría, cerca del 90 por ciento de los murciélagos que vemos de día y que tienen algún tipo de trastorno, generalmente tienen rabia”, por lo que “lo que hay que hacer es agarrar un balde grande, taparlo, y dejarlo ahí adentro, lejos del alcance de niños y mascotas”.

“Acto seguido hay que contactarse con Bromatología o con un veterinario de confianza o al centro de zoonosis. Un detalle importante es que aunque parezca muerto, no se debe tocar”, explicó Rinaldi.

De acuerdo con las palabras del profesional, esto se debe a que “cuando nos encontramos con un murciélago caído, hay que pensar que esto puede ser por estrés, por un parásito, o por estar infectado, ya que el virus de la rabia afecta el sistema nervioso y eso hace que pierda la capacidad de volar y por eso cae”.

“A veces no están inmóviles y no es posible taparlo con un balde, y si está dentro de nuestras casas lo vemos golpearse contra las paredes o permanece en los techos o en los taparrollos, pero la recomendación siempre es la misma: no matarlo y llamar a zoonosis o Bromatología. En caso de que no se pueda llamar a zoonosis, abrir la puerta y tratar de que el murciélago se vaya de la casa”, concluyó.