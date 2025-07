Se inauguró la obra de ampliación de la Secundaria Nº 18, un pedido de los propios estudiantes

En la mañana de este viernes se llevó a cabo el acto de inauguración de la obra de reforma y ampliación de la Escuela Secundaria N° 18, ubicada en el barrio Lourdes.

El mismo fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña, el presidente de Concejo Escolar Ariel Rodríguez, la inspectora Jefe Regional de Gestión Estatal Marta Casanella, el inspector Jefe Distrital Julio Benítez, la directora del establecimiento Lorena Peralta, y delegaciones con representación de docentes y estudiantes de la Escuela Primaria Nº 6, Escuela Primaria Nº 53 y Jardín Nº 930.

En primer lugar, la alumna de cuarto año Kiara Maica y la directora del establecimiento Lorena Peralta, brindaron unas palabras alusivas a esta fecha tan significativa para la institución.

Luego, Wesner expresó que la obra "tiene otro sentido que va más allá de lo estrictamente material. Esta obra se sintetiza en las palabras de Kiara donde la organización estudiantil y a través del centro de estudiantes pudieron redactar una carta, los recibí, hicimos una reunión, vinimos a recorrer la escuela, vinimos con todo el equipo municipal y por eso me emociono y mucho porque creo en la articulación permanente, creemos en el rol del Estado, en la política como herramienta de transformación y creemos en la educación pública”.

“Esta obra va a cobijarlos con una gran comodidad, va a mejorar la calidad educativa, tuvimos la decisión de destinar los fondos para que así sea. Esta obra tiene su historia y arrancar la gestión recibiendo a los pibes y a las pibas, a mí realmente me emociona, me reconforta por el sentido que le doy a la gestión. Sinceramente, venimos para hacer esto. Creemos en esto y por eso me levanto y nos levantamos todos los días”, afirmó.

“Este corte de cinta tiene el sentido de poder articular la política pública educativa con el Consejo Escolar, con la comunidad misma, con los pibes, hay que escuchar a los pibes y pibas”, agregó el Intendente.

Al final de su discurso, manifestó que “ la Escuela 18 cobija a los barrios Trabajadores, Lourdes, Alberdi, tantas familias que hacen de esta comunidad, no solamente una comunidad educativa, es una comunidad que está anclada en este lugar de la ciudad, como lo dijo Lorena, como lo dije en el 2023, abrazar a Olavarría de afuera para dentro. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a continuar haciendo. Hoy es un día de mucha alegría”.

Tras los discursos, se procedió al descubrimiento de la placa conmemorativa de la inauguración y el corte de cinta para dejar formalmente inaugurada la obra, y pasar a recorrer las nuevas instalaciones.

El proyecto

La obra consistió principalmente en la ampliación del establecimiento en planta alta, la construcción de dos aulas, oficina, un área de circulación rediseñada y la terminación de dos sanitarios en planta baja. Los trabajos abarcaron una superficie total de 142,55 m2.

Dicha ampliación se encuentra enmarcada en el plan de Infraestructura Educativa. Los trabajos comprenden desde reformas integrales, importantes remodelaciones, construcciones totalmente nuevas hasta tareas de mantenimiento de instalaciones, pinturas, arreglos de veredas y trabajos de impermeabilización.

La puesta en marcha de cada una de estas labores surge de un trabajo conjunto entre el Municipio y el Consejo Escolar, que permite definir prioridades y un abordaje acorde a cada una de las necesidades de cada comunidad educativa.