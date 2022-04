Fabiola Yañez reveló el nombre del bebé que espera con Alberto Fernández

La primera dama Fabiola Yañez reveló el nombre del bebé que espera con el presidente Alberto Fernández: se llamará Francisco y portará los dos apellidos.

“Nosotros suponemos que la fecha es el 15″, anticipó Yañez acerca de la fecha de parto. Y contó quién fue el encargado de proponer el nombre: "La propuesta (del nombre) fue mía. En realidad había dos que nos gustaban mucho. Hasta que terminamos decidiéndolo juntos”, dijo.

“No va a tener segundo nombre. Pero va a tener los dos apellidos, el del padre y el de la madre”, aclaró la primera dama.

Fabiola tiene fecha para mediados de abril y anunció que su hijo “se llamará Francisco Fernández Yañez”. ”Es un nombre que siempre me gustó, y además cuenta con un significado muy lindo: perteneciente al pueblo de los francos. Procede del latín ‘Francus, que significa hombre libre. Claro que a ello, además, hay que sumarle que ambos admiramos mucho al Papa Francisco”, sostuvo Yañez,

Habló de las expectativas sobre su primer hijo y explicó que le daba lo mismo si tenía un varón o una nena. "Me imagino como una madre protectora y compañera. Quiero que conozca y sea consciente de las muchas realidades que coexisten en este mundo y se forme con valores. Me gustaría que posea de mí lo de ser una persona positiva y valiente, a pesar de cualquier adversidad, y que no fuera tan vulnerable como yo”, afirmó.

"Sé que llevo en mi vientre al primer bebé en la historia nacional que nacerá en la Quinta Presidencial de Olivos. Lo sé, es algo histórico, pero para mí es un orgullo, nazca aquí o donde Dios disponga”, comentó.