Organizaciones piqueteras vuelven a acampar por más planes sociales

Las organizaciones piqueteras nucleadas en el Frente de Unidad Piquetera, reafirmaron su plan de lucha nacional, y realizarán este miércoles y jueves, un acampe de 48 horas frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social nacional. Los principales reclamos del sector al Gobierno nacional son la asistencia alimentaria a los comedores comunitarios y nuevas altas de planes sociales.

El acampe fue ratificado luego de que en la reunión que mantuvieron ayer por la tarde las organizaciones piqueteras con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, no se haya podido llegar a un acuerdo sobre el “alta de nuevos planes sociales” para “sumar gente al Potenciar Trabajo”, indicaron voceros del ministerio.

En ese sentido, Mónica Sulle, de la organización piquetera MST Teresa Vive, contó que en el encuentro plantearon “que hay un sector de la sociedad que no tiene nada y un montón de pibes que no tienen programas sociales”. Asimismo, la referente agregó que desde las organizaciones piqueteras “vemos como necesidad que Zabaleta revea su decisión de no incorporar más gente al Potenciar Trabajo, dada la crisis social y económica que estamos atravesando”.

De la reunión de trabajo que se llevó a cabo en Desarrollo Social participaron el ministro Zabaleta, el viceministro de Desarrollo Social Gustavo Aguilera, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y el subsecretario Pablo País. Luego de la reunión, los voceros oficiales plantearon que “desde que asumió, en agosto pasado, el ministro Zabaleta aclaró que no era necesario cortar una calle para sentarse en una mesa a encontrar soluciones porque un conflicto no se resuelve con otro conflicto”.

A su vez, desde la cartera nacional destacaron que la gestión de Zabaleta al frente del Ministerio de Desarrollo Social “ enfocó sus políticas en pasar de un esquema de programas de asistencia social a planes de generación de empleo formal y fortalecimiento de cooperativas y demás unidades productivas del sector de la economía popular”. Para ello, se amplió “el programa de Banco de Máquinas y Herramientas, y se aceleró la urbanización de barrios populares, donde las cooperativas pueden acceder al menos al 25% de las obras”, indicaron desde el Gobierno nacional

La medida de protesta prevista para mañana está respaldada por los representantes del Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR-, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre y el Movimiento Territorial (MTL-Rebelde).

Se sumarán también al acampe de 48 horas, agrupaciones como la Coordinadora por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento por los Pueblos, el Movimiento de Unidad Latinoamericana, Barrios de Pie/Libres del Sur, el MST Teresa Vive y fracciones del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) también formarán parte de la manifestación.

